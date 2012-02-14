انقلاب مصر الگوی جنبش تسخیر/ اعتراضات ضد سرمایه داری متوقف نمی شود

نشست بررسی اعتراضات به نظام سرمایه داری با حضور کارشناسان رسانه ای و سیاسی در خبرگزاری مهر برگزار شد. دکتر "پیروز مجتهدزاده" از کارشناسان مسائل بین المللی در لندن، "مرتضی مکی" کارشناس ارشد مسائل اروپا و "حسین نجابت" رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس که به صورت تلفنی در این نشست شرکت کرد، از جمله این کارشناسان بودند.

پیروز مجتهدزاده در ادامه این نشست با اشاره به شباهت های موجود میان نحوه اعتراض مردم آمریکا در وال استریت و نحوه اعتراض مصری ها و مردم کشورهای عربی، بیداری اسلامی را الهام بخش پاییز آمریکایی دانست.

وی افزود: مصری ها با وجود آنکه زیر سلطه دیکتاتوری همچون "حسنی مبارک" زندگی می کردند شجاعت به خرج داده و در اعتراض به نظام حاکم دست به تظاهرات زدند که چنین اتفاقی در عالم سیاست کم نظیر است و غربیها نیز از پیروزی این انقلاب درس گرفتند.

حتی تحلیلگران و مقامات سیاسی افق روشنی را پیش روی غرب برای توقف تظاهرات به نظام سرمایه داری نمی بینند و دلیل آن این است که دولت های غربی به جای آنکه به فکر اکثریت مردم یعنی همان 99 درصد باشند تنها به بنگاههای بزرگ اقتصادی می اندیشند.

این کارشناس مسائل بین المللی در لندن در ادامه نبود رهبر واحد و مشخص را یکی از شباهت های موجود میان قیام مردم مصر و فعالان جنبش تسخیر در آمریکا خواند و گفت: در وال استریت این مردم هستند که خودشان رهبری می کنند و فعالان جنبش تسخیر در آمریکا از مردم مصر تقلید می کنند.

پیروز مجتهدزاده در ادامه ضمن ابراز امیدواری درباره ادامه اعتراضات به نظام سرمایه داری در آمریکا همزمان با سرمای شدید در این کشور گفت: این حرکت ها ناشی از اندیشه نه احساسات مردم آمریکا است و فکر می کنم که شاهد گسترش دامنه این اعتراضات در آینده باشیم.

حسین نجابت رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس نیز درباره ماهیت اعتراضات به نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکا گفت: جنبش وال استریت در اعتراض به نظام سرمایه داری شکل گرفت و در این نظام شکاف طبقاتی میان اغنیا و فقرا بیداد می کند.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس تاکید کرد: مسئله اختلاف طبقاتی به عنوان یک آسیب اجتماعی در نظر گرفته می شود اما موضوع مهم این است که مشکلات اقتصادی جوامع غربی دلیل اصلی شکل گیری جنبش تسخیر در اروپا و آمریکا است.

وی افزود: اغنیا و یک درصد خاصی از جمعیت آمریکا تبعیض و شکاف طبقاتی موجود را نمی پذیرند اما پیش بینی می شود که شعله اعتراضات به نظام سرمایه داری خاموش نشود و دولت مجبور به یافتن چاره ای برای بهبود اوضاع اقتصادی بیفتد.

حسین نجابت افزود: اگر کشورهای حوزه یورو به راه حلی برای خروج از بحران اقتصادی و مقابله با کسری بودجه دست یابند شاید بتوانیم بگوییم که اعتراضات به نظام سرمایه داری در آمریکا و اروپا متوقف می شود اما با توجه به افزایش شمار بیکاران در این جوامع این موضوع دور از ذهن است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس تاکید کرد: نوع اعتراض به نظام سرمایه داری از کشوری به کشور دیگر فرق می کند. هم اکنون دامنه اعتراضات به برخی از کشورهای اروپای شرقی نرسیده است اما احتمال می رود که در صورت گسترش دامنه این اعتراضات شاهد حضور افراد بیشماری باشیم.

وی گفت: حتی تحلیلگران و مقامات سیاسی افق روشنی را پیش روی غرب برای توقف تظاهرات به نظام سرمایه داری نمی بینند و دلیل آن این است که دولت های غربی به جای آنکه به فکر اکثریت مردم یعنی همان 99 درصد باشند تنها به بنگاههای بزرگ اقتصادی می اندیشند.

حسین نجابت افزود: دولت های غربی تمام تلاش خود را برای راضی نگاه داشتن بانک ها و موسسات بزرگ مالی انجام می دهند و به موضوع رفاه عمومی مردم و کاهش مالیات و افزایش دستمزدها اهمیت نمی دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که "چرا جنبش تسخیر وال استریت در بعضی از مواقع شدید بوده و در بعضی از مواضع از شدت آن کاسته شده است؟" گفت: شکل گیری نهضت تا فراگیر شدن آن به زمان نیاز دارد، و دولتها در برابر این اعتراضات مقابله می کنند.

نجابت تاکید کرد: دولتهای غربی علی رغم ادعاهای خود مبنی بر وجود آزادی و دموکراسی در کشورشان، با قوه قهریه در برابر گردهمایی و اعتراضات برخورد می کنند و مردم را بازداشت می کنند.

وی افزود: اگر کشورهای غربی بتوانند شاخص های اصلی اقتصادی خود را بهبود بخشند، طبیعا می توانند این نهضت را مهار کنند اما اگر هر روز بر شمار بیکاران افزوده شده و اعتبارات اقتصادی این کشورها کاهش پیدا کند، این جنبش مجددا فعال می شود.

رسانه های غربی در مسئله بیداری اسلامی کشورهای منطقه کاملا گزینشی عمل کردند؛ مثلا در اخبار سوریه بزرگنمایی می کنند اما چنین رفتاری را در بحرین مشاهده نمی کنیم؛ بنابراین این دوگانه برخورد کردن غربیها همواره وجود داشته است .

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در خصوص نحوه پوشش رسانه های غربی از اعتراضات به نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکا گفت: ماشین بزرگ رسانه ها در کشورهای غربی در اختیار بخش های بزرگ صنعتی، بازار سرمایه و بازار پولی و مالی است.

وی افزود: یعنی همان افرادی که کشورها و بنگاه های بزرگ اقتصادی را اداره می کنند، همین افراد بر رسانه ها نظارت دارند و زمانی که خطراتی برای بنگاه های بزرگ اقتصادی، حکومت های غربی و شرکت های بزرگ پولی و مالی احساس شود طبیعتا وارد عمل می شوند.

نجابت تاکید کرد: البته در زمان راه اندازی جنگ از سوی کشورهای غربی شاهد نظارت حکومت ها بر رسانه ها نیز هستیم؛ به عنوان مثال در جنگ آمریکا و عراق و در زمان اشغال افغانستان شاهد کنترل شدید اخبار بودیم و هم اکنون نیز همین سیاست دنبال می شود.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس گفت: بنابراین ویژگی رسانه ها در کشورهای غربی تنها مربوط به مسئله جنبش تسخیر وال استریت نیست و موضوعات دیگر را نیز در بر می گیرد.

وی افزود: به عنوان مثال رسانه های غربی در مسئله بیداری اسلامی کشورهای منطقه کاملا گزینشی عمل کردند؛ مثلا در اخبار سوریه بزرگنمایی می کنند اما چنین رفتاری را در بحرین مشاهده نمی کنیم؛ بنابراین این دوگانه برخورد کردن غربیها همواره وجود داشته است.

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تنظیم: معصومه زارع