کامران پارسینژاد، دبیر نخستین همایش داستان کوتاه ایران درباره برنامههای این همایش که 25 بهمن ماه در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری شهر تهران برگزار میشود، به خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامههایی که برای ارتباط بهتر مخاطب با همایش در نظر گرفتهایم، داستانخوانی چهرههای سینمایی است که در همین راستا لاله اسکندری داستان «آدمهای آبرودار» نوشته احمد عربلو و پژمان بازغی داستان «نفر سوم از سمت چپ» نوشته مجید قیصری را میخوانند.
وی ادامه داد: همچنین گروه موسیقی «اینک» قصه مرغان شیخ شهابالدین سهروردی را روایت و اجرا میکنند. در ابتدای این اجرا حمید ایرانپور داستان را روایت میکند و سپس مقداد شاهحسینی به همراه گروه موسیقی همین داستان را به آواز اجرا خواهد کرد.
دبیر نخستین همایش داستان کوتاه ایران با اشاره به اینکه این برنامهها با هدف ایجاد تعامل نزدیکتر بین هنرهای مختلف و ادبیات داستانی تدارک دیده شده است، بیان کرد: اعضای این گروه موسیقی از افراد شناختهشدهای هستند که با استادانی چون شجریان و ناظری هم کار کردهاند. از جمله افراد گروه میتوان به حامد فکوری، سعید نایب محمدی نوازنده عود، شروین مهاجر نوازنده کمانچه، پوریا فرجی نوازنده سنتور، فرهاد صفری نوازنده تنبک اشاره کرد البته گروه دارای اعضای بیشتری است.
پارسینژاد یکی دیگر از بخشهای مهم و جذاب همایش را پخش یک فیلم مستند اعلام کرد و گفت: موفق شدهایم فیلمی بر اساس داستان کوتاه «بچه مردم» نوشته جلال آل احمد پیدا کنیم که این فیلم هم در همایش پخش میشود. سخنرانی خسرو سینایی از فیلمسازان مطرح کشورمان نیز از دیگر بخشهای همایش است که وی درباره ارتباط سینما و داستان کوتاه به ایراد سخن میپردازد.
وی افزود: همچنین در برنامههای همایش نمایش یک فیلم مستند هم در نظر گرفتهایم که به اقتباس از ادبیات داستانی در غرب و ایران میپردازد.
به گفته وی همچنین یک میزگرد با موضوع آسیبشناسی ادبیات داستانی کوتاه برای جریانسازی سالم در نظرگرفته شده است که امیرعلی نجومیان، محسن سلیمانی، فیروز زنوزی جلالی و زهرا زواریان و کامران پارسینژاد سخنرانان میزگرد هستند.
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