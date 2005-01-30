وقوع پنجمين عمليات انتحاري در بغداد/ حمله به حوزه انتخاباتي شهر بلد/دستگيري چند مهاجم در بصره

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري العربيه، سرهنگ دوم پليس عراق " عادل عبدالله"ضمن اعلام اين خبر افزود: اين حادثه زماني روي داد كه اين زن عراقي به همراه يك كودك درراه عزيمت به مركزراي گيري بود كه گلوله خمپاره به مركز راي گيري درشهر بلد اصابت كرد .

يك مسئول ديگر پليس عراق پيشتر خبر داده بود كه افراد ناشناس با انجام حمله اي يك مركز راي گيري را دراين شهر مورد حمله قرار داد اما به هيچ كس آسيب نرسيد.

ازشهربصره عراق خبرمي رسد: دوگلوله خمپاره در نزديكي محدوده مراكز راي گيري درشمال اين شهر(واقع در550 كيلومتري جنوب) شليك شد.

ستوان مهدي حيدرمسئول پليس عراق با اعلام اين خبر ياد آور شد: نيروهاي پليس عراق بلافاصله تعدادي ازمهاجمان را كه تلاش مي كردند پس ازحمله فرار كنند، دستگيرنمودند .

وي افزود:يكي ازگلوله هاي خمپاره درنزديكي مركزراي گيري در كوي المحاربين اصابت كرد اما دراين حمله به هيچ كسي آسيب نرسيد.

چند دقيقه پس ازاين تهاجم، يك گلوله خمپاره بدون اينكه به كسي آسيبي برساند به مركزراي گيري درمنطقه اي درنزديكي يكي از شركتهاي نفتي اصابت كرد.

درهمين حال سرلشگرعلي حمادي پليس عراق اعلام داشت: نيروهاي پليس شماري از افراد شليك كننده خمپاره را تحت پيگرد قراردادند و توانستند آنها را در داخل مسجد اهل تسنن حمزه دستگير نمايند.



گزارشهاي تكميلي ازبغداد حاكيست درعمليات انتحاري كه يك مركزراي گيري را درغرب بغداد مورد حمله قرارداد دستكم يك پليس عراق كشته و چهار تن ديگر نيز مجروح شدند .

يك منبع پليس عراق با اشاره به كشته شدن عامل انتحاري دراين عمليات بيان داشت:ساعت 15/8 دقيقه به وقت محلي يك فرد انتحاري با منفجر كردن خودش درنزديكي ايستگاه بازرسي ، يك پليس عراقي را كشته و چهار تن از نيروهاي پليس و گارد ملي را مجروح ساخت.

درحمله اي ديگر افراد مسلح يك مدرسه الزهوردر كوي المنصوركه يكي از مراكز راي گيري محسوب مي شود مورد حمله قرارگرفت.

خبرنگار شبكه خبري العربيه ازبغداد گزارش داد:درحالي كه هنوزمراكز راي گيري درچندين شهردرمثلث سني نشين گشوده نشده است چهارمين عمليات انتحاري درعراق صورت گرفت و عامل انتحاري دست به خودكشي زد.



چند لحظه پس از اعلام اين خبر العربيه بازهم خبر داد پنجمين عمليات انتحاري درمحدوده نزديك به يك مركز انتخاباتي در بغداد روي داد كه در آن شماري كشته و زخمي شدند.

اين درشرايطي است كه الجزيره مي گويددرمنطقه زيتونه بغداد درنزديكي مدخل ورودي يكي ازمراكز راي گيري بر اثر انفجار بمب، يك عراقي كشته و 15 تن زخمي شدند.

درنخستين ساعات اوليه راي گيري ايادعلاوي نخست وزير موقت عراق دريكي از مراكزراي گيري درمنطقه تحت كنترل شديد سبزدربغداد حاضر شد و راي خود را به صندوق انداخت اما حاضر نشد با خبرنگاران صحبت كند.

شيخ غازي عجيل الياور رئيس جمهوري موقت عراق كه تصور مي شود نخستين فرد راي دهنده در انتخابات عراق است پس از انداختن راي خود به صندوق ازتمام عراقيها خواست در اين انتخابات شركت كنند .

وي بافرا خواندن تمام عراقيها بويژه اهل تسنن به شركت دراين انتخابات سرنوشت سازومهم گفت: انتخابات گامي به سوي تشكيل دولت دمكراتيك است.