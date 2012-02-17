به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه الاتفاق عربستان در سال 1944 تاسیس شد. این باشگاه که در زمره باشگاه‌های درجه دوم فوتبال عربستان قرار دارد، از لقب "کماندوها" در فوتبال عربستان برخوردار است. تیم فوتبال الاتفاق در ورزشگاه شاهزاده محمد بن فهد شهر دمام از حریفان خود پذیرایی می‌کند، ورزشگاهی که گنجایش 26 هزار نفر تماشاگر را دارد.

درحال حاضر مدیرعامل باشگاه کماندوهای عربستانی "عبدالعزیز الدوساری" است و هدایت این تیم را نیز "برانکو ایوانکوویچ" 57 ساله برعهده دارد. برانکو ایوانکوویچ چهره‌ای نام آشنا برای فوتبال ایران است، او که در برهه‌ای هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان را برعهده داشت، ضمن دستیابی به عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی 2002 بوسان با امیدهای فوتبال ایران، با تیم بزرگسالان کشورمان نیز به مقام سوم مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2004 چین رسید و این تیم را به جام جهانی 2006 رساند.

این مربی صاحبنام کروات در تیم‌های "وارتکس"، "سگستا" و "دینامو زاگرب" کرواسی، "شاندونگ لیوننگ" چین سرمربیگری کرده و در تیم‌های ملی کرواسی و ایران دستیار اول "میروسلاو بلاژویچ" بوده است.

سبز و سرخپوشان عربستانی تا به امروز تنها یکبار در سال 2009 موفق به حضور در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شده‌اند. این تیم در آن دوره از مسابقات با تیم‌های بنیادکار ازبکستان، سپاهان ایران و الشباب امارات همگروه بود که با دستیابی به عنوان نخست گروه راهی مرحله یک هشتم نهایی مسابقات شد اما در این مرحله مقابل پاختاکور ازبکستان تن به شکست داد و از صعود به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها بازماند.

تیم الاتفاق در پایان هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان با 42 امتیاز رتبه چهارم جدول رده بندی را پایین‌تر از الشباب، الاهلی و الهلال در اختیار دارد و اختلاف امتیازش با تیم صدرنشین پنج امتیاز است. این تیم فصل گذشته عنوان نایب قهرمانی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های عربستان را به خود اختصاص داده بود. الاتفاق جمعه شب در چارچوب مسابقات فوتبال جام ولیعهد عربستان با شکست 2 بر یک مقابل الهلال به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.

افتخارات باشگاه الاتفاق؛ تیمی با 13 قهرمانی

دو قهرمانی در لیگ برتر فوتبال عربستان در سال‌های 1983 و 1987

یک قهرمانی در جام ولیعهد عربستان در سال 1965

دو قهرمانی در جام پادشاهی عربستان در سال‌های 1968 و 1985

سه قهرمانی در جام فدراسیون فوتبال عربستان در سالهای 1991، 2003 و 2004

دو قهرمانی در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانی کشورهای عربی در سال‌های 1984 و 1988

سه قهرمانی در مسابقات جام خلیج فارس در سالهای 1983، 1988 و 2006

دیدار تیم‌های استقلال ایران و الاتفاق عربستان در چارچوب مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا روز شنبه 29 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. برنده این بازی جواز حضور در گروه A مسابقات را بدست می‌آورد و در کنار تیم‌های نسف قارشی ازبکستان، الجزیره امارات و الریان قطر قرار می‌گیرد.