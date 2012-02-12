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۲۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

دیزج نژاد خواستار شد؛

بازاریابی اصولی در حوزه فرش آذربایجان غربی/ فرش سمبل فرهنگ مردم

بازاریابی اصولی در حوزه فرش آذربایجان غربی/ فرش سمبل فرهنگ مردم

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی خواستار بازاریابی اصولی و کارشناسی در حوزه فرش دستباف استان برای توسعه صادرات و معرفی این هنر صنعت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد ظهر یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه فروش فرش دستباف در ارومیه ضمن تاکید بر اهمیت صنعت فرش در وضعیت اقتصادی خانوارها، افزود: تولید فرش دستباف از هنرهای اصیل ایرانی از جایگاه ویژه ای در کشور و به ویژه آذربایجان غربی برخوردار بوده که باید برای حفظ و معرفی این هنر صنعت با دید کارشناسی به مسئله فرش دستباف داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون حوزه فعالیت فرش دستباف آذربایجان غربی بیشتر در زمینه تولید سفارشی فعال بوده که باید با مدیریت اصولی این حوزه، بازاریابی حرفه ای انجام شود، اظهار داشت: فرش ایرانی رقبای زیادی داشته بطوریکه برخی کشورها با جعل فرش ایرانی و تحریم آن در صدد تضعیف جایگاه فرش بوده که باید برای مقابله با آنها برنامه ریزی اصولی و منسجم انجام دهیم.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی بر لزوم تولید فرش دستباف همسو با نیاز مخاطبان و هنرهای روز جهت ماندگاری این هنر صنعت تاکید کرد و گفت: در آذربایجان غربی افراد مستعد و هنرمندان زیادی در صنعت فرش فعال بوده که باید برای حمایت از آنها نسبت به ایجاد نمایشگاه دائمی فروش فرش اقدامات لازم انجام شود.

دیزج نژاد فرش را نماد فرهنگ این مرز و بوم دانست و خاطرنشان کرد: فرش و تابلو فرش در کشور ما به ویژه آذربایجان غربی فقط یک محصول تجاری و ابزاری برای کسب سود نیست بلکه سمبل فرهنگ مردم بوده و بر این اساس بازارهای جهانی فرصتی برای صدور فرهنگ کشور است.

کد مطلب 1531873

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