هنرمندان و كاركنان نهادهاي فرهنگي و هنري به ديدار كودكان بي سرپرست مي روند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" اين برنامه كه از سوي كميته فرهنگي و هنري ستاد دهه فجر با همكاري حوزه هنري استان كرمانشاه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرداري كرمانشاه " كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان جمعيت هلال احمر سازمان بهزيستي و هنرمندان عرصه هاي مختلف برگزار مي شود ضمن ديدار با كودكان بي سرپرست با فضاي روحي آنان آشنا شده و به خلق آثار زيباي هنري خواهند پرداخت.

بنابه اين گزارش، به نقل از روابط عمومي حوزه هنري استان كرمانشاه، كميته فرهنگي و هنري ستاد دهه فجر از همه علاقمندان در خواست كرد روز شنبه 17 بهمن ماه ساعت 30/12 ظهر در محل حوزه هنري استان كرمانشاه واقع در ابتداي خيابان خيام شماره 43 حاضر باشند تا بصورت جمعي دراين مراسم شركت نمايند.