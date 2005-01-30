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۱۱ بهمن ۱۳۸۳، ۱۹:۰۶

هنرمندان و كاركنان نهادهاي فرهنگي و هنري به ديدار كودكان بي سرپرست مي روند

هنرمندان و كاركنان نهادهاي فرهنگي و هنري كرمانشاه همزمان با دهه مبارك فجر روز هفدهم بهمن ماه به ديدار كودكان بي سرپرست در شيرخوارگاه معتضدي خواهند رفت.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" اين برنامه كه از سوي كميته فرهنگي و هنري ستاد دهه فجر با همكاري حوزه هنري استان كرمانشاه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرداري كرمانشاه " كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان جمعيت هلال احمر سازمان بهزيستي و هنرمندان عرصه هاي مختلف برگزار مي شود ضمن ديدار با كودكان بي سرپرست با فضاي روحي آنان آشنا شده و به خلق آثار زيباي هنري خواهند پرداخت.

بنابه اين گزارش، به نقل از روابط عمومي حوزه هنري استان كرمانشاه، كميته فرهنگي و هنري ستاد دهه فجر از همه علاقمندان در خواست كرد روز شنبه 17 بهمن ماه ساعت 30/12 ظهر در محل حوزه هنري استان كرمانشاه  واقع در ابتداي خيابان خيام شماره 43 حاضر باشند تا بصورت  جمعي دراين مراسم شركت نمايند.

کد مطلب 153189

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