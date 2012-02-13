نحوه عکسبرداری از ستاره های متغیر/ گذر زهره از مقابل خورشید

به گزارش خبرنگار مهر، ستاره های متغیر، ستاره هایی هستند که نور آنها تغییر می کند. دوره تغییرات این ستاره ها، بسته به نوع آنها از کسری از ثانیه تا چندین سال متغیر است. تاکنون بیش از 100 هزار ستاره متغیر شناخته و فهرست شده است و بیشتر از هزاران مورد مشکوک به متغیر بودن هستند.

سید رضا منجمی دبیر اجرایی کارگاه ملی متغیرها در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ستاره های متغیر دسته ای از ستاره هایی است که با عبور از روبروی هم نور آنها کم و یا زیاد دیده می شوند.



وی با اشاره به ستاره های متغیر گرفتی توضیح داد: زمانی که دو جسم ستاره ای از روبروی یکدیگر عبور می کنند، نور آنها کم می شوند که به آن ستاره های متغیر گرفتی می گویند.



منجمی با اشاره به برگزاری کارگاه ملی "متغیرهای گرفتی"، خاطر نشان کرد: این کارگاه از سوی مجمع جهانی زمان سنجی اختفای نجومی (IOTA/ME) و با همکاری سازمان فضایی، انجمن نجوم آوا استار، مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان و شرکت نادکو برگزار می شود.



وی تاکید کرد: در این کارگاه 3 روزه سخنرانی هایی در زمینه ستاره های متغیر، دوتایی ها و انواع و اهمیت آنها، متغیرهای گرفتی و انواع آنها از نظر منحنی های نوری و مورفولوژی، مشخصه های فیزیکی متغیرهای گرفتی، عکسبرداری از ستاره های متغیر گرفتی، سهم دانشمندان معاصر در تحقیقات متغیرهای گرفتی و نورسنجی و ابزارهای نورسنجی ارائه می شود.



بررسی پدیده نجومی گذر زهره

وی با اشاره به پدیده گذر زهره در سال 91 از مقابل خورشید، خاطر نشان کرد: پدیده نجومی گذر سیاره زهره از مقابل خورشید به عنوان مهمترین پدیده های نجومی سال 2012 است و گذر بعدی این سیاره از مقابل خورشید 122 سال رخ خواهد داد.

منجمی با تاکید بر اینکه یکی از موارد بحث و بررسی در این کارگاه گذر زهره از مقابل خورشید است، یادآور شد: گذر سیاره زهره از مقابل خورشید از مسایل مطرح در این کارگاه است.



جزئیات برگزاری کارگاه

دبیر اجرایی کارگاه ملی متغیرهای گرفتی به جزئیات برگزاری این کارگاه اشاره کرد و ادامه داد: این کارگاه آموزشی از روز 17 تا 19 اسفند ماه برگزار در اصفهان خواهد شد.



وی اضافه کرد: در پایان برگزاری کارگاه به کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور در کارگاه ارائه خواهد شد و پس از انجام مراحل عملی در مدت تعیین شده و تایید مراکز بین المللی گواهینامه بین المللی IOTA/ME در سطح B یا A اعطا خواهد شد.