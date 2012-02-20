روزهای پرازدحام در انتظار مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز پیش فروش بلیت نوروزی اتوبوس و قطار، آژانسهای مسافرتی روزهای شلوغی را پشت سر می گذارند و گرچه پیش فروش اینترنتی از سوی شرکت راه آهن و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام گرفته است اما عدم دسترسی اغلب مردم به سایت های اینترنتی منجر به این می شود که مردم از طرح حضوری خرید بلیت استقبال بیشتری داشته باشند.

در واقع هرساله پیش از عید نوروز، اغلب مردم برنامه ریزی برای مسافرت انجام می دهند و گرچه حجم زیادی از سفرها بوسیله خودروهای شخصی انجام می گیرد اما بازهم تعداد زیادی از مردم از طریق قطار و اتوبوس جابجا می شوند به همین جهت وجود امکانات و خدمات مناسب اهمیت بیشتری دارد و می تواند استفاده کنندگان از خودروهای شخصی را به وسایل حمل و نقل عمومی سوق دهد.

اما شلوغی ترمینال‌های مسافری و دفاتر خدمات مسافرتی در این روزها تبدیل به موضوعی عادی می شود که همه کمابیش مسافران با آن آشنایی دارند. در واقع قبل از آغاز فروش بلیت، صف های طولانی از صبح زود مقابل دفاتر خدماتی تشکیل می شود و شرایط دشواری را برای مسافران و حتی دفاتر خدماتی بوجود می آورد.

مسئول یکی از آژانس‌های مسافرتی در این باره به مهر گفت: گرچه از اواخر بهمن ماه طرح فروش بلیتها آغاز می شود اما برخی از مسافران در روزهای پایانی تصمیم به سفر می گیرند که همین امر آنها را با مشکلاتی مواجه می کند، زیرا اغلب بلیت ها در روزهای ابتدایی به فروش می رسند.

وی افزود: به دلیل اینکه اغلب مسافران در روزهای پایانی اسفند تمایل به سفر دارند، بنابراین برای این روزها بیشترین مراجعه را برای خرید بلیت داریم که در دفاتر خدمات مسافرتی هم با ازدحام جمعیت بیشتری روبرو هستیم.

یکی از کارمندان این آژانس، بیان کرد: البته افزایش تعداد دفاتر خدمات مسافرتی در سالهای اخیر و ایجاد پیش فروش اینترنتی تاثیر زیادی بر کاهش ازدحام در ترمینال ها قبل از ایام عید داشته است اما بازهم برخی از مسافران در روزهای پایانی سال با مشکلاتی برای خرید بلیت مواجه هستند.

وی بیان کرد: بی نظمی هایی هم که در ترمینالها وجود دارد از موضوعاتی است که شرایط دشواری را برای مسافران بوجود می آورد به طوریکه حتی مسافران، وضعیت مناسبی برای استراحت تا زمان شروع سفر ندارند.

افزایش 10 درصدی مسافران نوروزی

در همین حال، رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافربری در گفتگو با مهر بابیان اینکه پیش بینی می شود امسال تعداد مسافران نوروزی 10 درصد افزایش پیدا کند، گفت: 19 هزار دستگاه اتوبوس، 33 هزار دستگاه سواری کرایه ای و 46 هزار مینی بوس در ایام عید خدمات رسانی به مسافران نوروزی را انجام می دهند.

احمد رضا عامری افزود: تمهیدات خاصی را برای جلوگیری از ازدحام در این روزها در نظر گرفتیم که از اول اسفندماه اجرایی می شود در این طرح علاوه بردفاتر خدمات مسافرتی، چندین مرکز در نقاط مختلف ایجاد شده است تا آژانس ها هم تراکم کمتری داشته باشند.

وی بابیان اینکه سال گذشته 43 میلیون مسافر در طرح نوروزی جابجا شدند، گفت: بیشترین مسافرتها به استانهای خراسان رضوی، اصفهان، شیراز و شهرهای شمالی کشور است.