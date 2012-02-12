وحدت رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی صبح یکشنبه در گردهمایی بانوان انقلابی منطقه باداموئیه وحدت را رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: این انقلاب در سایه رهبری امام خمینی(ره ) توانست حکومت ستمشاهی را سرنگون کرده و حکومت عدل الهی را جایگزین آن کند.

سعیدی حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را باشکوه دانست و ابراز داشت: انقلاب اسلامی ایران مایه افتخار و سربلندی ماست.

وی بر لزوم حفظ ارزش های انقلابی تاکید کرد و افزود: امنیت و آسایشی را که امروز در سایه انقلاب از آن بهره می بریم مدیون خون شهدا هستیم.

این مسئول با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات گفت: کرمان آماده برگزاری انتخاباتی باشکوه در فضای امن و آرام است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی گفت: مردم در انتخاب کاندیدای مورد نظر خود نهایت دقت را به کار گیرند تا نماینده ای اصلح و دلسوز را راهی مجلس کنند.

سعیدی همچنین بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و افزود: ملت ایران همواره با حضور در صحنه های ملی و پشتیبانی از نظام ولایتمداری خود را به جهانیان نشان داده اند.

وی با اشاره به بیداری های اسلامی رخ داده در منطقه گفت: انتخابات اخیر از حساسیت بالایی برخوردار است و همگی باید برای برگزاری انتخاباتی در شان نظام تلاش کنیم.