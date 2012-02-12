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۲۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۷

سعیدی:

وحدت رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است

وحدت رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران است

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان وحدت را رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی صبح یکشنبه در گردهمایی بانوان انقلابی منطقه باداموئیه وحدت را رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: این انقلاب در سایه رهبری امام خمینی(ره ) توانست حکومت ستمشاهی را سرنگون کرده و حکومت عدل الهی را جایگزین آن کند.

سعیدی حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را باشکوه دانست و ابراز داشت: انقلاب اسلامی ایران مایه افتخار و سربلندی ماست.

وی بر لزوم حفظ ارزش های انقلابی تاکید کرد و افزود: امنیت و آسایشی را که امروز در سایه انقلاب از آن بهره می بریم مدیون خون شهدا هستیم.

این مسئول با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات گفت: کرمان آماده برگزاری انتخاباتی باشکوه در فضای امن و آرام است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی گفت: مردم در انتخاب کاندیدای مورد نظر خود نهایت دقت را به کار گیرند تا نماینده ای اصلح و دلسوز را راهی مجلس کنند.

سعیدی همچنین بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و افزود: ملت ایران همواره با حضور در صحنه های ملی و پشتیبانی از نظام ولایتمداری خود را به جهانیان نشان داده اند.

وی با اشاره به بیداری های اسلامی رخ داده در منطقه گفت: انتخابات اخیر از حساسیت بالایی برخوردار است و همگی باید برای برگزاری انتخاباتی در شان نظام تلاش کنیم.

کد مطلب 1531939

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