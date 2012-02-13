بازار سیاه تجهیزات پزشکی عاملی برای کاهش کیفیت درمان در استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، امنیت و آسایش هر جامعه ارتباط مستقیم با سطح ارائه خدمات بهداشت و درمان آن جامعه دارد و به هر میزان که سطح ارائه خدمات در این زمینه کاهش پیدا کند به همان نسبت نیز امنیت و آسایش مردم کاهش پیدا می کند.



بنابراین توجه به جامعه پزشکی از درجه و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که امروزه با بی توجهی مسئولان مواجه شده است.



با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و افزایش قیمت آن در بازار در استان البرز بازار سیاه تجهیزات پزشکی بوجود آمده و

بازار دلالان داغ داغ شده است.

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تغییر سیاست شرکت های عرضه کننده تجهیزات پزشکی



در این شرایط ، سیاست شرکت های عرضه کننده تجهیزات پزشکی نیز تغییر کرده است و در التهاب بازار و قیمت تجهیزات پزشکی نیز دچار سونامی شده است.



زمانی که پزشکان به تناسب افزایش قیمت تجهیزات پزشکی حق افزایش قیمت درمان نداشته باشند به طور طبیعی ارائه خدمات کاهش می کند و پزشکان برای کاهش هزینه های خود تلاش می کنند از تجهیزات ارزان تر و یا جنس های بی کیفیت استفاده کنند.

عرضه نشدن تجهیزات پزشکی از سوی شرکت‌ها



نماینده بیمارستان های خصوصی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر،در این خصوص اظهار داشت: متاسفانه افزایش کاذب نرخ ارز سبب شده که برخی از شرکت ها از فروش تجهیزات پزشکی خودداری کنند و افراد دست فروش در بازار چند برابر قیمت آن تجهیزات را عرضه می کنند که به نوعی بازار سیاه شکل گرفته است.

مهران ایزدی اظهار داشت: بیمارستانی که خدمات و بهداشت خوبی ارائه دهد به جامعه امنیت روانی و جسمی اعطا خواهد کرد ولی اگر از بیمارستان ها به خوبی حمایت صورت نگیرد، مشکلات بیمارستان گریبان گیر اجتماع نیز می شود.



نماینده بیمارستان های خصوصی استان البرز گفت: برخی از تجهیزات بیمارستان باید روزانه خریداری شود و بعضی از داروها نیز که از خارج وارد می شود خریداری می کنیم.



ایزدی با اشاره به اینکه از ابتدا سال تا کنون سه موج افزایش قیمت بر مردم و بازار وارد شده است، اضافه کرد: ابتدا سال به صورت کلی افزایش قیمت وجود داشت و سپس هدفمندی یارانه ها به صورت نرم افزایش قیمت دومی را ایجاد کرد و بعد از آن نیز افزایش قمیت دلار، دوباره سبب افزایش قیمت برخی از کالاها شد.



افزایش 6 برابری قیمت تجهیزات دندانپزشکی



رئیس انجمن دندانپزشکی استان البرز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش شش برابری قیمت برخی از تجهیزات دندانپزشکی طی هفته های اخیر خبر داد و گفت: متاسفانه وضعیت کنونی سبب شده که ارزش جایگزین بهاء شود.



سعید خدا رحمی با تاکید بر اینکه دولت باید بروی قیمت ها کنترل داشته باشد، اضافه کرد: با توجه به اینکه قیمت دلار دو برابر شده، قیمت برخی از اجناس چند برابر شده است.



خدا رحمی با اشاره به اینکه هم اکنون برخی فروشندگان از فروش کالای خود ترس دارند که مبادا دلار دوباره گران تر شود، اظهار داشت: بنابراین باید یک نظارت صحیح بر فروشگاه ها و تجهیزات پزشکی صورت گیرد، برخی از مطب دارها بیان می کنند که قادر به ادامه کار نیستند به دلیل اینکه هزینه های جانبی آنها افزایش پیدا کرده است.



وی با بیان اینکه مالیات و کرایه ها افزایش پیدا کرده، افزود: مراکز کلینیک دندانپزشکی هزینه های بالایی دارند که حدود 20 درصد از آنها از پرداخت هزینه ها ناتوان هستند.



300 دندانپزشک از راه اندازی مطب ناتوان هستند



رئیس انجمن دندانپزشکی استان البرز با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان البرز حدود 500 مطب دندانپزشکی وجود دارد، اضافه کرد: در استان البرز حدود 795 نفر دندانپزشک وجود دارد که از این تعداد 710 پروانه شهر کرج را دارند و 300 دندانپزشک قادر به راه اندازی مطب نیستند.



رئیس انجمن داروسازان کرج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: اداره امور اقتصادی و دارایی، مالیات داروخانه های البرز را هر سال 20 درصد افزایش می دهد.





جمشید سامانی اظهار داشت: دارایی بدون هیچ بررسی، 20 درصد به مالیات سال قبل داروخانه های البرز اضافه می کند.



رئیس انجمن داروسازان کرج با با بیان اینکه باید بپذیریم که داروخانه یک مرکز علمی و اقتصادی است و اگر این را بپذیریم به نتایج جالبی دست خواهیم یافت، افزود: امروزه باید دارو بخریم و به بیمار انتقال دهیم و این داروخانه است که باید خدمت نهایی را ارائه دهد.



جمشیدی با انتقاد از اینکه هزینه های جاری داروخانه ها به نسبت گذشته افزایش یافته است، اضافه کرد: با در نظر گرفتن حقوق پرسنل و حق بیمه که هر سال در حال افزایش است، با سود اندکی که برای داروها قائل هستند، سرانجام مبلغ قابل توجه ای برای داروخانه باقی نمی ماند.



رئیس انجمن داروسازان کرج اظهار داشت: سازمان بیمه بابت نسخه ها با تاخیر پول پرداخت می کند و سودی هم بابت تاخیر پرداخت نمی کند که همین امر نقدینگی داورخانه ها را کاهش داده و سبب زیان شده است.



عدم حمایت دولت سبب کاهش کیفیت درمان می‌شود



رئیس سازمان نظام پزشکی کرج هم در گفتگو با خبرنگار مهر، عدم حمایت دولت از جامعه پزشکی را سبب کاهش کیفیت سطح ارائه خدمات درمانی عنوان کرد.



عبد الرسول صداقت اظهار داشت: عدم حمایت دولت از جامعه پزشکی سبب کاهش کیفیت ارائه خدمات بهداشت و درمان در جامعه می شود.



رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفت: در حقیقت هشدار ما به دولت به منزله مخالفت با دولت نیست، بلکه اطرافیان مسئولان خبرهای نادرست را ارائه می دهند که مسئولان باید حداقل از طریق خواندن اخبار سایت ها از وضعیت موجود از اوضاع مطلع شوند.



کسری سه هزار و 500 میلیارد تومانی وزارت بهداشت



وی گفت: با توجه به وضعیت موجود، شاهد کسری بودجه سه هزار و 500 میلیارد تومانی وزارت بهداشت هستیم این یعنی تعرفه های دولتی و خصوصی به هیچ عنوان جوابگو تورم موجود نیست.



رئیس سازمان نظام پزشکی کرج گفت: کسری بودجه در معنی اقتصادی یعنی تورم بیشتر بنابراین امیدواریم هم اکنون که فصل تعیین بودجه سالانه و تصمیم گیری در خصوص تعرفه های سال 91 است مسئولان فکر جدی برای جامعه پزشکی کنند که این امر در گرو این است بیمه های آنها تقویت شود.



رئیس انجمن رادیولوژی ایران افزود: بیمه تامین اجتماعی بیش از هفت ماه است که هیچ گونه پولی بین مراکز و موسسات خصوصی پرداخت نکرده است.



رئیس سازمان نظام پزشکی کرج اظهار داشت: پزشک زمانی که خدمت را به بیمه ارائه کرد دلار یک هزار تومان بود ولی هم اکنون اگر بیمه بخواهد پول پزشک را بدهد دلار دو هزار تومان شده است.



صداقت ادامه داد: در حال حاضر دو زیان بزرگ، افزایش قیمت دلار و راکد ماندن پول پزشک به مدت هفت ماه در نزد بیمه، متوجه پزشک است که پزشکان برای جبران کسری مجبور به گرفتن وام هستند.



تحمیل تورم 80 درصدی به جامعه پزشکی



رئیس سازمان نظام پزشکی کرج از احتمال بحران جدی مراکز درمانی و تشخیصی کشور در آینده خبر داد و گفت: افزایش نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها تورم 80 درصدی را بر جامعه پزشکی تحمیل کرده است.



دکتر صداقت با بیان اینکه هدف از برگزاری نشستهای مرتبط، بیان مشکلات جامعه پزشکی در شرایط کنونی است، اظهار داشت: امسال که تصمیم گیری در مورد تعرفه ها به عهده دولت گذاشته شد، در برخی از رشته های پزشکی هیچ افزایشی ایجاد نشد و در برخی از رشته ها نیز افزایش 10 درصدی را شاهد بودیم در حالی که به گفته مراکز رسمی اقتصادی کشور نرخ تورم حداقل 25 درصد بوده است.



رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی کرج افزود: در حال حاضر اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، تحریمها، افزایش قیمت سوخت و افزایش قیمت ارز، تورم بیش از 80 درصدی را بر جامعه پزشکی تحمیل کرده است.



احتمال بحران جدی مراکز درمانی و تشخیصی کشور



وی گفت: با ادامه شرایط کنونی خیلی زود بسیاری از مراکز درمانی و تشخیصی کشور احتمال دچار بحران جدی شده و مجبور شوند قسمتی از خدمات خود را تعطیل کنند.



رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفت: در طول یک ماه گذشته که کشور شرایط اقتصادی سختی را تجربه کرده به تناسب جامعه پزشکی نیز با مشکلات و سختی هایی روبرو شده است.



رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی کرج افزود: قمیت بسیاری از کالاهای سرمایه ای و مصرفی در تصویربرداری پزشکی دو تا سه برابر افزایش پیدا کرده است. اگر واحدهای درمانی وابسته دولت می توانند با استفاده از بودجه و امکانات دولتی که بودجه ملی است مشکلات خود را حل کنند، مراکز خصوصی هیچ منبع درآمدی به جز درآمد روزانه پزشکی ندارند.

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گزاش: مهدی دهقان