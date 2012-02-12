سرلیست جبهه متحد هنوز مشخص نشده است

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، این جبهه در اطلاعیه خود در خصوص اعلام سر لیست جبهه متحد اصولگرایان آورده است: همانطور که پیش از این حضرت آیت الله مهدوی کنی و اعضای شورای مرکزی اعلام کرده اند، امشب در جلسه شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در مورد سرلیست جبهه متحد در تهران تصمیم گیری خواهد شد؛ لذا هرگونه اظهار نظری در این مورد اظهار نظر شخصی باید تلقی شود.

لازم به ذکر است در جلسات‌ گذشته که برای نهایی شدن فهرست جبهه متحداصولگرایان در تهران برگزار شد، تاکنون هیچ بحثی راجع به سرلیستی صورت نگرفته و جلسه امشب به این موضوع اختصاص دارد. در عین حال که پیش از این هم اعلام شده بود، سرلیست هر فهرست انتخاباتی باید نشانه، علامت و مظهر تمام ارزشهای مورد قبول اعضای فهرست و پرچمی برای شناخت مردم نسبت به خطوط مشی ایجابی و سلبی آن فهرست باشد که درجبهه متحد اصولگرایان در تهران نیز همینگونه خواهد بود و همچنین فردی خواهد بود که از پیشینه انقلابی و مقبولیت بالایی برخوردار بوده باشد.

در ان اطلاعیه تاکید شده است: در صورتی که در جلسه امشب شورای مرکزی در مورد سرلیستی جمع بندی صورت گیرد، موضوع از طریق سخنگو، رئیس ستاد و پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان رسما اعلام خواهد شد.

