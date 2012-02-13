  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نامه آژانسداران به بانک مرکزی بی‌نتیجه ماند

نامه آژانسداران به بانک مرکزی بی‌نتیجه ماند

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: نامه دفاتر خدمات مسافرتی به بانک مرکزی درباره حل مشکل ارزی آژانسداران به نتیجه ملموسی نرسید.

ناصر گلدوست به خبرنگار مهر گفت: نامه ای را در روزهای اخیر به بانک مرکزی نوشتیم تا درباره وضعیت آژانسهای گردشگری در اوضاع نوسانات ارزی واکنش نشان دهند و اظهار نظر کنند. آنها نیز چند روز بعد پاسخ دادند که مراتب را به بانک های عامل ارجاع دهید اما اکنون زمانی که به بانک عامل می رویم مدیران بانکها می گویند به ما ابلاغیه ای داده نشده و از موضوع چنین نامه نگاریهایی بی خبر هستیم.

وی گفت: آژانسداران به شدت با مشکل نوسان قیمت ارز مواجه شده اند درحالی که اگر ارز ارزان در اختیار آنها قرار بگیرد تا حدودی می توانند از زیان وارد شده جلوگیری کنند.

کد مطلب 1532009

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه