ناصر گلدوست به خبرنگار مهر گفت: نامه ای را در روزهای اخیر به بانک مرکزی نوشتیم تا درباره وضعیت آژانسهای گردشگری در اوضاع نوسانات ارزی واکنش نشان دهند و اظهار نظر کنند. آنها نیز چند روز بعد پاسخ دادند که مراتب را به بانک های عامل ارجاع دهید اما اکنون زمانی که به بانک عامل می رویم مدیران بانکها می گویند به ما ابلاغیه ای داده نشده و از موضوع چنین نامه نگاریهایی بی خبر هستیم.

وی گفت: آژانسداران به شدت با مشکل نوسان قیمت ارز مواجه شده اند درحالی که اگر ارز ارزان در اختیار آنها قرار بگیرد تا حدودی می توانند از زیان وارد شده جلوگیری کنند.