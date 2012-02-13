معادله "عشق" را در گوگل جستجو کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، موتور جستجوی مشهور گوگل نتایجی فراتر از صفحات ساده وب را برای کاربرانش فراهم می آورد، گوگل می تواند زبانهای مختلف را ترجمه کند و یا مقیاسهای اندازه گیری مختلف را به یکدیگر تبدیل کند. اکنون با کمک گرفتن از قدرت تجزیه بالای معادلات ریاضی این موتور جستجو، گوگل توانسته است یکی از مرموزترین نیروهای موجود در جهان، نیرویی، یعنی عشق را مصور سازد.

موتور جستجوی گوگل با تجزیه و تحلیل معادله زیر توانسته آن را به شکل نمادینی از عشق مصور سازد:

sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5

این معادله به منظور نمایش دادن فضایی در میان یک دایره یا مثلث طراحی نشده است، بلکه فضایی انتزاعی را نمایش می دهد که می توان آن را مرزهای قلب انسان توصیف کرد.

"رابرت پگو" استاد علوم ریاضیات دانشگاه کارنگی ملون می گوید این معادله خطوطی توپُر را تخمین می زند که منطقه ای قلب مانند را اشغال کرده اند. این فرمول نموداری را ایجاد می کند که تمامی نقاط موجود در این منطقه را به عنوان منطقه ای رنگ آمیزی شده نمایش می دهد، درست مانند اینکه کودکی داخل طرحهای کتاب نقاشی خود را با مداد شمعی رنگ آمیزی کرده باشد.

پگو می گوید معادله گوگل نشان می دهد که چگونه ریاضیات و علوم رایانه ای بیشتر و بیشتر با یکدیگر پیوند می خورند تا به موضوعات زندگی روزمره انسانها متصل شوند. به گفته "آدی آویدور" یکی از مهندسان گوگل این نمودار مثالی ساده است که نشان می دهد ریاضیات می تواند از بسیاری از صنایع در حال توسعه از جمله انیمیشن سازی رایانه ای پشتیبانی کند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، با این همه پگو می گوید هدف از نامیدن این فرمول به عنوان فرمول عشق تنها نمایان ساختن شکل نموداری است که گوگل با تجزیه معادله ترسیم کرده است، زیرا هیچ فرمولی برای عشقی که ما می شناسیم وجود ندارد.

برای دیدن نمودار این قلب شکل تنها کافی است معادله را در موتور جستجوی گوگل جستجو کنید.