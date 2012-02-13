محمد رویانیان درگفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از مسائلی که در فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و کمیته داوران اتفاق میافتد، در مورد شکایت باشگاه پرسپولیس به فیفا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هدف ما از شکایت به فیفا مسائل داوری پیش آمده در بازی با فجر سپاسی نیست، بلکه در حال بررسی احتمال تبانی در برخی از داوریهایی که صورت میگیرد، هستیم.
وی در این خصوص اضافه کرد: در این هفتهها اشتباهات پی در پی داوری برای ما شائبه ایجاد کرده است. متاسفانه به نتایج مثبتی نرسیدهایم که این اشتباهات سهوی بوده و به محض اینکه برای ما مسجل شود، براساس مستنداتی که در حال جمع آوری آن هستیم به فیفا شکایت خواهیم کرد.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین افزود: این موضوع فقط به داوریها معطوف نمیشود بلکه به دقت در حال بررسی دلایل و منطق تغییرات ناگهانی و عجیبی که در زمان بازیهای برخی تیمها رخ میدهد، نیز هستیم.
وی با اشاره به اینکه ضرب المثل عسگری در مورد داوران مبنی بر اینکه "مرغ همسایه غاز است" به هیچ وجه برای داوری فوتبال ایران صدق نمیکند، اظهار داشت: باید در خصوص این موضوع از این ضرب المثل استفاده شود که به شتر میگویند کوهانت کج است، در پاسخ میگوید کجایم راست است که حال میگویید کوهانم کج است.
رویانیان درهمین راستا تاکید کرد: در پخش مستقیم تلویزیونی بازیهای لیگ برترمیلیونها بیننده اشتباهات صریح داوری را میبینند، اشتباهات داوری بازی تراکتورسازی و استقلال را همه دیدند یا خطای محرز پنالتی که روی بازیکن تیم ما، محمد نوری انجام شد و پنالتیهایی که برای ذوب آهن گرفته نشد؛ آنوقت مسئولان فدراسیون فوتبال از چه چیزی دفاع میکنند؟!
وی تصریح کرد: مسئله مهمتری که وجود دارد این است که چرا مسئولان کمیته داوران، سازمان لیگ و حتی فدراسیون ظرفیت نقد پذیریشان پایین است و اشتباهات خود را نمیپذیرند؟ چرا به جای پذیرش اشتباهات خود، به محکوم کردن منتقدین میپردازند و حتی کسی را که انتقاد میکنند تحت فشار قرار میدهند؟
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: آنها باید روحیه پذیرش اشتباهات خود و انتقادات را داشته باشند، مگر ما در حکومت رضاخانی و در خفقان زندگی میکنیم! در نظام جمهوری اسلامی با همه عظمتی که دارد، دست اندرکاران سه قوه به راحتی و در یک فضای باز سیاسی از یکدیگر انتقاد میکنند اما اگر کسی به شماها انتقاد کند، سریع میخواهید ریشه وی را بزنید و بلافاصله برای او کمیته انضباطی تشکیل میدهید.
وی با بیان اینکه آستانه تحمل مسئولان فدراسیون فوتبال به شدت پایین است، خاطرنشان کرد: با وجود چنین شرایط و جوی در فدراسیون فوتبال چگونه میخواهید بازیکنان در این بازیهای پرفشار و پراسترس آرامش خود را حفظ کنند؟ شما نگران چه چیزی هستید؟ چرا پاسخگو نیستید؟ از چه چیزی میترسید؟ درباره فدراسیون، لیگ، مسائل داوری صحبت و انتقاد میکنیم بلافاصله ناراحت میشوید و جبهه میگیرید!
رویانیان با طرح این پرسش که "چقدر زمانهای بازیها در لیگ جابهجا شده است؟"، تصریح کرد: چرا باید اینقدر شاهد بیثباتی باشیم، من به عنوان برادر کوچکتر به شما توصیه میکنم تغییرات و اصلاحات را بپذیرید و مقابل آن از خود مقاومت نشان ندهید. چرا هر مسئلهای را مطرح میکنیم میگویید طبق قانون فیفا است؟ همه چیز خود را برمبنای قوانین فیفا میدانید اما وقتی به شما گفته میشود به فیفا شکایت میکنیم ناراحت میشوید! چراهیچکدام از شما به اعتراضهای تیمها پاسخگو نیستید؟
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه درحال حاضر سرنوشت تیمها با مسائل داوری تعیین میشود، ادامه داد: این موضوع خطرناک است. من نسبت به این موضوع هشدار میدهم و نتیجهاش تضییع حقوق باشگاهها میشود، به عنوان مثال ما بررسی کردیم و پی بردیم فقط در نیم فصل دوم به خاطر اشتباهات داوری هشت امتیاز از پرسپولیس کم شده است.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پایان در مورد صحبتهایی که در خصوص استعفای وی از این سمت مطرح شده است، گفت: این موضوع مربوط به مدتها پیش بوده زمانی که من با وزیر ورزش دیداری داشتم و از همان موقع این قضیه منتفی شد. در حال حاضر مدیرعامل پرسپولیس هستم و با تمام توان برای ارتقای جایگاه این تیم پرهواداران تلاش میکنم.
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