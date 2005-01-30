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۱۱ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۲۶

هلندي ها ديشب رسيدند ؛

مسابقات كانوپولو دهه فجر ازفردا آغازمي شود

مسابقات كانوپولو دهه فجر كه با نام خليج فارس برگزارمي شود، ازفردا با شركت 5 تيم آغاز مي شود.

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين رقابتها كه ازفردا بمدت دوروزدرمجموعه ورزشي آزادي برگزارخواهد شد، 3 تيم ازايران به همراه تيمهاي هلند ومالزي شركت خواهند داشت.
تيم هلند نيمه شب روزگذشته وارد تهران شد وامروزصبح به همراه تيمهاي ايراني حاضردراين رقابتها به تمرين پرداخت.
لازم به ذكراست: هلنديها عنوان قهرماني كانوپولو جهان را يدك مي كشند.

کد مطلب 153208

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