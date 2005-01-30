مسابقات كانوپولو دهه فجر ازفردا آغازمي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين رقابتها كه ازفردا بمدت دوروزدرمجموعه ورزشي آزادي برگزارخواهد شد، 3 تيم ازايران به همراه تيمهاي هلند ومالزي شركت خواهند داشت.

تيم هلند نيمه شب روزگذشته وارد تهران شد وامروزصبح به همراه تيمهاي ايراني حاضردراين رقابتها به تمرين پرداخت.

لازم به ذكراست: هلنديها عنوان قهرماني كانوپولو جهان را يدك مي كشند.