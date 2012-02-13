سامانه گزارش تخلفات انتخاباتی اعلام شد

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: شهروندان می توانند از طریق این سامانه تخلفات تبلیغاتی را گزارش دهند.

وی افزود: افراد با مشاهده هر گونه تخلف با شماره تلفن 4466092 و یا پیام کوتاه 20008385 روند تبلیغات و حضور کاندیداها را گزارش و اعلام کنند.

وی همچنین از استقرار هیئت بازرسی بر انتخابات، مقابل ساختمان استانداری البرز خبر داد و گفت: این هیئت از ماه گذشته در باشگاه میلاد کار خود را آغاز کرده است و به طور مرتب گزارش های ارسالی را رصد می کند.

دو حوزه ستاد انتخابیه در شهرستان کرج

یحیی رمضانی در ادامه به تعداد حوزه های شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: در شهرستانها دو حوزه انتخابیه وجود خواهد داشت که یکی از آنها در فرمانداری شهرستان کرج واقع در خیابان درختی است و حوزه دوم نیز در فرمانداری ساوجبلاغ بخش های نظرآباد، طالقان و هشتگرد را تحت پوشش قرار می دهد.

مدیر کل آمار و فن آوری اطلاعات استانداری افزود: کلیه شهرهای کلانشهر کرج که در شهرهای اقماری نظیر محمد شهر، کمالشهر، گرمدره، جاده چالوس و اشتهارد قرار دارند نیز باید گزارشهای خود را به فرمانداری کرج اطلاع رسانی کنند.

هیچ گزارشی تاکنون به وزارت کشور ارسال نشده

وی گفت: تاکنون در روند انتخابات هیچ گزارشی به وزارت کشور ارسال نشده است.

وی افزود: ادامه این روند مطلوب منوط به همکاری مردم، مسئولان و مدیران است که تلاش شایسته ای برای هر چه سالم برگزار شدن انتخابات داشته باشند.

آغاز تبلیغات کاندیداها از 4 اسفند

مدیرکل آمار و فن آوری اطلاعات زمان دقیق آغاز تبلیغات را 4 اسفند اعلام کرد و در خصوص عدم اطلاع رسانی از فرایند انتخابات اظهار داشت: تبلیغات کاندیداها از چهارم اسفند ماه آغاز می شود و روند بررسی رد صلاحیت شدهها در حال انجام است و تا خروج لیست نهایی امکان اعلام اسامی مقدورنخواهد بود.