براي اولين بار مقتل خواني زنان اجرا مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي «مهر»، «هوشنگ جاويد»، دبير دومين جشنواره موسيقي زنان بومي ايران در نشست خبري كه امروز به مناسبت آغاز دومين جشنواره موسيقي زنان بومي ايران در حوزه هنري استان تهران برگزار شد‏ ، ضمن بيان اين مطلب افزود: مقتل خواني زنان را ما پيش از اين هرگز نشنيده ايم و براي اولين بار است كه اين اتفاق مي افتد.همچنين آوازهاي زنان قوم ارمن را در اين جشنواره مي شنويم كه شركت كنندگان ما را از استان تهران شامل مي شوند. اين زنان نمونه اي از آوازهاي خاص خود را به نام " ارر" اجرا مي كنند و با موضوعات مختلف نظير " اررهاي كار و تلاش" و يا " لالايي هاي ارمني" به صحنه مي روند.

وي خبر از شركت دو دختر چوپان در اين جشنواره داد و افزود: از منطقه تالش دو دختر چوپان ني لبك چوپاني مي نوازند. همچنين زنان ميناب با دايره زني وكوزه زني، زنان كرمان با ترانه هاي كرماني ه نام " آوادوني"، زنان مقام خوان اذربايجان و همچنين تنها زن بخشي شمال خراسان ، خانم " گل نبات عطايي" با اجراي مقام اي خراساني، گروه دختران جوان 10 و 12 ساله تالشي با اجراي مراسم " گرم گرم" كه شبيه به بازي " گرگم به هواست" و " بي بي مهري " از استان ياسوج در جشنواره حضور مي يابند.

وي خاطر نشان كرد: در مجموع 18 گروه از استان هاي مختلف ايران در جشنواره حاضر مي شوند كه در سالن اجتماعات سازمان ميراث فرهنگي به اجراي برنامه مي پردازند.

وي در مورد بخش سخنراني هاي اين جشنواره گفت: منصوره ثابت زاده با موضوع " جايگاه زنان در حفظ و اشاعه موسيقي نواحي"،" سودابه سالم" با عنوان سخنراني" مدرسه مادري" كه در مورد " زن، انتقال دهنده فرهنگ" است و خانم " مهديه الهي قمشه اي" در مورد " معنويت و عرفان نهفته در موسيقي زنان ايراني" سخنراني خواهند كرد.



جاويد خبر از وجود غرفه هايي براي عرضه هنرهاي دستي هنرمندان استان هاي مختف داد و افزود: خانم ها هنرهاي دستي مناطق مختلف را در اين غرفه عرضه كرده و مي فروشند. سال گذشته پرطرفدارترين برنامه، برنامه اي بود كه زنان راميان در اين زمينه ارائه كردند و دستباف هاي ابريشمين و پارچه هاي مخصوص استان شان را براي عرضه در جشنواره آوردند. امسال با تركيب جديدتري آن برنامه تكرار مي شود و در سالن اجتماعات ، غرفه اي را به اين مقوله اختصاص داديم.

دبير دومين جشنواره موسيقي زنان بومي ايران ادامه داد: ويژه نامه اي را براي اين جشنواره منتشر مي كنيم، همچنين همچون سال گذشته كتاب اين جشنواره را هم به همت مركز موسيقي حوزه هنري منتشر خواهيم كرد.



وي در ادامه خبر از ضبط آرشيوي اجراهاي جشنواره داد و گفت: تا به حال ثبت و ضبط دقيقي از آواهاي زنان بومي صورت نگرفته است و چه در زمان گذشته و چه در زمان حال به صورت شخصي و فردي انجام شده است و هيچ سند مكتوبي در اين زمينه وجود ندارد. به همين دليل نمي توان راجع به موسيقي هايي كه در جشنواره اجرا مي شود نظر خاصي داد. تمام سعي ما بر اين است كه جشنواره را كاربردي كنيم و در واقع از راهبرد به كاربرد برسيم، ازاين رو برنامه ريزي طولاني تري را در پيش داريم. اين ثبت و ضبط هاي آرشيوي در اختيار متخصصين قرار مي گيرد.

وي در پايان در مورد دستاوردهاي جشنواره سال گذشته گفت: خوشبختانه پس از اتمام جشنواره سال قبل، در استان هاي مختلف گروه هاي مختلف زنان تشكيل شد. از جمله اين گروه ها مي توان به گروه هاي زنان گلستان و شمال و جنوب خراسان اشاره كرد.

شايان ذكر است دومين جشنواره موسيقي زنان بومي ايران از روز 17 تا 19 بهمن ماه در سالن اجتماعات سازمان ميراث فرهنگي به همت مركز موسيقي حوزه هنري با همكاري مركز امور مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري برپا مي شود.