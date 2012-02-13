سیاست دوگانه آمریکا؛ از پشتیبانی شورشیان سوریه تا تجهیز حاکمان بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارتین کیلیان" در مقاله ای در "تاگس انتزیگر" چاپ سوئیس در این باره می نویسد: پس از شکست تصویب قطعنامه محکومیت رژیم بشار اسد در شورای امنیت سازمان ملل، اکنون باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا تلاش می کند تا با تقویت اپوزیسیون سوریه، رژیم اسد را تضعیف نماید.

این روزنامه به نقل از شبکه تلویزیونی سی.ان.ان. می نویسد: پنتاگون برنامه هایی را در دست بررسی برای کمک به اپوزیسیون سوریه دارد ولی حمله نظامی علیه این کشور را اکیداً رد می کند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: البته در اصل قرار است کمک انسانی به اپوزیسیون صورت گیرد ولی موضوع رساندن سلاح بطور مخفیانه به ارتش آزادی بخش آن هم از طریق کشور ثالث نیز ظاهراً در دستور کار قرار دارد. جان کری، سناتور دموکرات و رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا در آخر هفته گذشته در حاشیه اجلاس کنفرانس امنیتی در مونیخ بر کمک به مخالفان بشار اسد تاکید نمود. جوزف لیبرمن، سناتور آمریکایی نیز بر این عقیده است که باید به مردم سوریه کمک کرد تا بتوانند به گفته وی به دموکراسی دلخواه خود برسند.

لیبرمن می گوید: "من امیدوارم که جامعه بین المللی، ارتش آزاد سوریه که در کنار مردم این کشور قرار گرفته را از طرق مختلف کمک کند".

این اظهارات در حالی است که چندین نماینده دموکرات کنگره و دیدبان حقوق بشر تاکید می کنند که کمک نظامی آمریکا به رژیم بحرین اعتبار انسانی آمریکا را زیر سؤال می برد.

مارتین کیلیان، در مقاله خود می نویسد: رژیم بحرین قیام مردم کشورش را که از قیام مردم تونس و مصر الگو گرفته بود را با سلاح سرکوب کرده و نظامیان عربستان سعودی را نیز برای این سرکوب به کمک طلبیده است. از زمان آغاز قیام در بحرین تا کنون دهها نفر در این کشور از سوی نیروهای امنیتی رژیم کشته شده اند. پس از آنکه آمریکا در سال گذشته صدور سلاح‌هایی به ارزش 53 میلیون دلار را بخاطر سرکوب قیام مردم بحرین متوقف ساخت، اینک اوباما تصمیم گرفته که صدور سلاح به این کشور را بصورت مرحله ای از سر گیرد. برای اینکه صدور سلاح تا یک میلیون دلار در آمریکا نیازی به تصویب مجلسین ندارد، کاخ سفید تصمیم گرفته که هر بار یک میلیون دلار سلاح را به این کشور ارسال کند.

مقاله نویس "تاگس انتزیگر" در پایان می نویسد: اکنون بسیاری از نمایندگان کنگره به دلیل استفاده اوباما از این روزنه و نبود منع قانونی برای صادرات اسلحه انتقاد می کنند. آنها همچنین این انتقاد را به اوباما دارند که به خاطر حضور ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین با رژیم این کشور با ملایمت رفتار می کند.

"رون وایدن"، سناتور دموکرات آمریکا تاکید می نماید که چگونه می توان به رژیمی که مردم خود را می کشد کمک کرد و همزمان هشدار می دهد که این امر به وجهه آمریکا در جهان ضربه می زند.

سازمان دیدبان حقوق بشر نیز شدیداً به قصد آمریکا مبنی بر صدور سلاح به رژیم بحرین انتقاد نموده و تاکید کرده که آمریکا چگونه می خواهد به رژیمی سلاح بفروشد که مردم خود را کشته و کماکان نیز به این کار ادامه می دهد. این سازمان بر این باور است که این امر می تواند از سوی رژیم بحرین اینگونه برداشت شود که آمریکا موافق با کشتار مردم این کشور است.