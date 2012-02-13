دو سیستم عامل اپل در رقابت با یکدیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی سیستم عامل Mac OS X تنها مشخصه اپل در دنیای سیستم عاملها بود. سپس انقلاب موبایل رخ داد و اپل سیستم عامل iOS را در ابتدا برای "آی- فن" و سپس برای "آی- پاد لمسی" و "آی- پد" ارائه کرد.

امروز به فاصله تنها 5 سال از عرضه اولین نسخه iOS سهم این سیستم عامل از سهم Mac OS در بازار ترافیک وب آمریکا بیشتر شد. این آمارها بیانگر تغییرات ساختاری اپل سالهای اخیر هستند.

درحقیقت اطلاعاتی که موسسه Chitika Ad Network در آمریکا با مطالعه روی 100 هزار وب سایت در دوره زمانی آگوست 2011 تا فوریه 2012 جمع آوری کرده است نشان می دهد که برای اولین بار در یک ماه گذشته اخیر سهم iOS در بازار ترافیک وب به 8.15 درصد و سهم سیستم عامل مک به 7.85 درصد رسیده است.

اطلاعات این موسسه تحقیقاتی نتایج بررسیهایی که توسط موسسه IDC انجام شده است را تائید می کند. برپایه این اطلاعات، 93.2 میلیون "آی- فن" و بیش از 40 "آی- پد" که مجهز به سیستم عامل iOS هستند در سال 2011 فروش رفته است.

براساس گزارش در سه ماهه پایانی سال گذشته، iOS روی 28 میلیون دستگاه ثبت شد درحالی که این رقم برای سیستم عامل مک تنها 4.89 میلیون بود.

به گفته تحلیلگران، با عرضه "آی- پد 3" و "آی- فن 5" انتظار می رود که این سیستم عامل در بازار سهم بیشتری را به دست آورد.

همچنین این بررسیها نشان می دهد که در مدت 6 ماه گذشته، سهم iOS در بازار در حدود 50 درصد رشد و سهم مک 25 درصد کاهش داشته است.