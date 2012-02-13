به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، بنیاد زبیده طالب در سال 2001 به انتقال یک مسجد پیش ساخته از مانیتوبا به اینوویک کمک کرد.

درحال حاضر مسلمانانی که در این مسجد پیش ساخته نماز می خوانند اظهار می دارند که این مسجد که نام آن را میدنایت سان ( خورشید نیمه شب) گذاشته اند به گردهم جمع شدن مردم این منطقه کمک کرده است.

حسین گویستی مدیر عامل بنیاد زبیده طالب اظهار داشت که می خواهند همین امر را برای مسلمانانی که در پایتخت منطقه ناووت در شمال شرقی کانادا زندگی می کنند نیز انجام دهند، چرا که برای جامعه مسلمان داشتن مسجد بسیار همیت دارد، مسجد محور زندگی روزمره یک جامعه مسلمان است.

کلیسای انگلیکن سنت جود که به شکل خانه های اسکیموها ساخته شده یکی از شاخصه های شهر اکالویت است، در این شهر همچنین یک کلیسای کاتولیک و یک کلیسای پروتستان وجود دارد اما مسجدی برای اقامه نمازهای جماعت مسلمانان درنظر گرفه نشده است.

از آنجا که کار ساخت و ساز مسجد در این منطقه برای مسلمانان دشوار است ، قرار است که یک مسجد پیش ساخته برای این منطقه فرستاده شود تا 80 مسلمانی که در این شهر زندگی می کنند از نعمت داشتن مسجد و اقامه نمازهای جماعت بهره مند شوند.

حسین گویستی یادآور شد که این منطقه بسیار سرد است و فعالیتهای چندانی برای انجام دادن نیست از این رو مسلمانان می توانند در این مسجد به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی متنوعی بپردازند.

وی ابراز امیدوار کرد که در صورت جمع آوری کمکهای مردمی، تا پاییز 2012 این مسجد به این منطقه منتقل می شود.

مسلمانان شهر اینوویک تا پیش از انتقال مسجد پیش ساخته از واگن سه در هفت متری برای اقامه نمازهای جماعت استفاده می کردند و ازآنجا که جماعت این مسجد توانایی ساخت مسجد جدید را در شهر نداشتند و بالابودن نرخ نیروی کار و مواد اولیه بالاتر از بخشهای جنوبی کانادا بود تصمیم گرفتند که اقدام به خرید یک ساختمان پیش ساخته کنند.

پس از جستجوهای فراوان مسلمانان این ساختمان پیش ساخته را از شرکتی در مانیتوبا خریداری کردند که مسئولیت انتقال آن را برعهده می‌گیرد. خرید این ساختمان پیش ساخته و هزینه سفر 4 هزار کیلومتری آن در مقایسه با ساخت یک ساختمان جدید به عنوان مسجد به نصف می‌رسد. بنیاد زبیده طالب به عنوان یک بنیاد خیریه اسلامی در شهر مانیتوبا نیز به منظور کمک به مسلمانان شهر اینوویک هزینه این مسجد 140 متر مربعی را پرداخت کرد.

در پایان ماه آگوست این ساختمان کوچک زرد رنگ سفر خود را پشت یک کامیون آغاز کرد و با عبور از جنگهای غرب کانادا و رودخانه "های" به مناطق شمال غربی این کشور رسید.