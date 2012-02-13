کودک آزاری درصدر تماسهای اورژانس اجتماعی

حبیب الله مسعودی فرید در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس آمارهای 6 ماهه اول سال جاری، تعداد تماسهای گرفته شده با خط تلفن 123 اورژانس اجتماعی نشان‌دهنده افزایش تعداد تماسها نسبت به سال گذشته است.

وی در مورد تماسهای سال گذشته نیز تاکید کرد: در سال گذشته حدود 94 هزار تماس با خط 123 اورژانس اجتماعی برقرار شده است که کودک آزاری در صدر تماسها بوده است.

مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: حوادث مربوط به کودک آزاری حدود 7 درصد تماسهای برقرار شده با اورژانس اجتماعی بوده که حدود 7 هزار تماس است.

به گفته وی، بعد از کودک آزاری، بیشترین تماسهای اورژانس اجتماعی مربوط به همسر آزاری است.

فرید افزود: کودک آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری، معلول آزاری، اقدام به خودکشی، فرار دختران و... از جمله تماسهای برقرار شده با اورژانس اجتماعی است.