انتظار دریافت جایزه بهترین کارگردانی را نداشتم

سمانه زندی‌نژاد که در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر فجر موفق به دریافت جایزه بهترین کارگردانی برای نمایش "به مراسم ختم داداش خوش آمدی" شد در این باره به خبرنگار مهر گفت: بسیار خرسندم که این نمایش توانست جوایز اصلی را از آن خود کند. البته انتظار دریافت جایزه کارگردانی را نداشتم چون در این بخش رقبایی چون آرش دادگر و حسین پاکدل داشتم و این دو هنرمند پیشکسوت از استادان من هستند.

وی افزود: البته انتظار کاندید شدن در بخش‌های مختلف را داشتیم چون همه گروه برای روی صحنه رفتن این نمایش زحمت زیادی کشیدند. زمان اجرای عمومی نمایش هنوز مشخص نشده‌است اما به نظر می‌رسد از فردا باید به دنبال مراحل گرفتن اجرای عمومی نمایش باشم. امیدوارم بتوانم به زودی اجرای "به مراسم مرگ داداش خوش آمدی" را مشخص کنم.

نمایش "به مراسم مرگ داداش خوش آمدی" در مراسم اختتامیه سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر موفق شد جوایز بخش‌های بهترین کارگردانی، بهترین طراحی صحنه، بهترین نمایشنامه و دیپلم افتخار بازیگر مرد را از آن خود کرد. این نمایش در بخش نگاه ویژه و در کارگاه نمایش اجرا شد.

حسین امیدی، نرگس امینی، محمد جواد ذوالقدر، غزاله رشیدی، فرزانه سهیلی و محمدرضا علی اکبری بازیگران "به مراسم ختم داداش خوش آمدی هستند. طراح صحنه و لباس این نمایش نیز شیما میرحمیدی است.