کشف 76 هزار لیتر سوخت قاچاق قبل از رسیدن به عراق

سرهنگ حبیب الله مردان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برخورد قاطع مرزبانی با سوخت قاچاق اظهار داشت: چندی قبل و به دنبال مشاهده یک شناور که از آبهای ایران به سمت عراق در حال حرکت بود توسط رادار پاسگاه میر محمد بلافاصله اکیپ گشت دریایی به سمت مختصات اعلام شده حرکت کرد. ماموران پس از رسیدن به شناور مورد نظر اعلام ایست دادند اما ناخدای شناور بدون توجه به دستور ماموران به مسیر خود ادامه داد.

وی افزود: ماموران دریابانی پس از تعقیب و گریز موفق شدند شناور را که حامل 44 هزار لیتر سوخت قاچاق بود متوقف و هشت قاچاقچی را دستگیر و تحویل مقام قضایی دهند.

معاون عملیات مرزبانی کشور تاکید کرد: ماموران این پاسگاه همچنین موفق شدند با توقیف یک لنج دیگر 28 هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و هفت نفر را در این رابطه دستگیر کنند.

مردان پور با بیان اینکه ماموران گشت پاسگاه خور زهره نیز چهار هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند، گفت:ماموران گشت دریایی از دو لنج صیادی چهار هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کرده و 9 نفر را نیز در این باره دستگیر شدند.