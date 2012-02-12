آمادگی ایران خودرو برای اجرای تست ادواری مخازن CNG

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش پورمجیب گفت: گروه صنعتی ایران خودرو با تمام امکانات موجود در نمایندگی‌های پایلوت CNG متعلق به خود، به منظور صیانت از سرمایه های ملی و همچنین حمل و نقل مطمئن برای خودروهای دوگانه سوز آمادگی دارد تست ادواری از مخازن سی ان جی را پس از اعلام دستورالعمل توسط ستاد سوخت کشور، مشروط به یکسان بودن چک لیست بازرسی بین خودرو سازان و موافقت سازمان ملی استاندارد با سلب هرگونه عواقب حقوقی را انجام دهد.

معاون کیفیت ایران خودرو افزود: این درحالی است که براساس قوانین، مقررات و آئین نامه ها بازرسی مخازن CNG که بخشی از تست ادواری می باشد از مقوله معاینه فنی خودرو تلقی می شود و این امر به موجب مفاد آئین نامه اجرایی تبصره13 قانون بودجه سال 1385 کل کشور، جزء تکالیف و وظایف قانونی وزارت کشور است.

وی تاکید کرد: شرکت ایران خودرو جهت بررسی موضوع، منتظر ارسال دستورالعمل تست ادواری مخازن CNG توسط ستاد سوخت کشور به خودرو سازان مطابق با امکانات موجود در نمایندگی های پایلوت سی ان جی است.

پورمجیب افزود :درستاد مدیریت حمل و نقل سوخت توافق شد، هزینه بازدید مخازن CNG که هر سال با توجه به نرخ تورم بازنگری خواهد شد با سلب هرگونه مسئولیت حقوقی توسط نمایندگی ها از مالک خودرو اخذ شود.

معاون کیفیت ایران خودرو اظهارداشت: هزینه اجرت بازدید تست مخازن سی ان جی محصولات ایران خودرو برای سال 1390 پس از دریافت دستورالعمل از ستاد سوخت بررسی و تعیین خواهد شد.

وی تصریح کرد: ایران خودرو هیچگونه مسئولیتی در قبال تست ادواری مخازن آن دسته از خودرو هایی که خارج از تولیدات کارخانه تبدیل به CNG شده اند و یا مخازن آنها خارج از پروسه تعریف شده در این شرکت تعویض گردیده اند را ندارد.

معاون کیفیت ایران خودرو با اشاره به اینکه حدود 800 هزار دستگاه از محصولات این شرکت خارج از تولیدات کارخانه ای تبدیل به سی ان جی شده اند خاطر نشان ساخت : ایران خودرو درقبال مالکان این دسته از خودرو ها مسئولیتی ندارد و این موضوع به تایید ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور نیز رسیده است.

وی تاکید کرد : ایران خودرو مطابق با سیاست تنوع بخشی به سبد سوختی کشور و همگام با مصوبات دولت خدمتگزار با صرف هزینه های هنگفت زیر ساخت های مورد نیاز تولید خودرو های دوگانه سوز و پایه گازسوز را با بالاترین استاندارد ها ایجاد کرده است.

پورمجیب تصریح کرد: این شرکت برای جلوگیری از خروج بیشتر سرمایه از کشور جهت پاسخگویی به نیاز بازار نسبت به تامین مخازن داخلی اقدام کرده است.

وی خاطر نشان ساخت: این درحالی است که متاسفانه ظرفیت ساخت مخازن داخلی جوابگوی نیاز تولید خودرو سی ان جی متناسب با نیاز جامعه نیست.

پورمجیب تصریح کرد: دولت می بایست دستور تسریع برای ارائه تاییدیه لازم به منظور ثبت سفارش مخازن سی ان جی برای مصارف خودرو سازان را صادر نماید چرا که پروسه تامین مخازن وارداتی زمان بر بوده و عدم عقد قرار داد با واردکنندگان مخزن منجر به تولید ناقص خودرو می شود که تکمیل خودرو های ناقص دردست مشتریان تبعات سنگینی درکشور خواهد داشت.

وی تاکید کرد: این شرکت نسبت به تامین مخازن داخلی مشروط به دارا بودن شرایط کیفی تدوین شده اقدام خواهد کرد که به تناسب آن از ورود مخازن وارداتی کسر خواهد شد.