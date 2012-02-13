ایمان و تقوا تنها ضامن اجرای اخلاق سیاسی است

حجت الاسلام حسین ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق در رقابتهای سیاسی به خبرنگار مهر گفت: چه در فضای پر تنش و چه در فضای آرام اخلاق سیاسی و شئونات اسلامی رعایت شود.

وی افزود: در هر شرایطی لازم است که منتخبین و هوادارانشان شئونات اسلامی را رعایت کنند یعنی از تخریب و توهین و سخن ناروا پرهیز کنند و وعده های بی جا ندهند و سعی کنند در چارچوب تعالیم اسلام و سیره نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه معصوم(ع) عمل کنند.

رئیس سابق رسیدگی به امور مساجد تصریح کرد: اخلاق مجموعه ای است که نمی توان برای هر کدام از ویژه گیهای آن اولویت قائل شد اما به هر حال اخلاق گستره ای را می گیرد که از آن تعبیر به ملکه می شود و اخلاق آنقدر نفوذ پیدا می کند که جزو عادات و سجایای اخلاقی انسان می شود.

حجت الاسلام ابراهیمی به چهار اصل اخلاقی اشاره کرد و افزود: اگر چهار اصل را رعایت کنیم همه اخلاق حفظ می شود. حکما اصول اخلاق را چهار نکته برشمردند که عفت، شجاعت، عدالت از جمله آنهاست. بنده معتقدم که از همه اینها برتر آنچیزی است که قرآن در مورد پیامبر(ص) فرمود: انک لعلی خلق عظیم ... و بعد لافاصله گفته شد "لقد کان لکم رسول الله اسوة حسنه" برای همین سیره نبی مکرم اسلام مجموعه اش را باید مورد توجه قرار داد.



وی با اشاره به تدوین برخی از منشورهای اخلاقی انتخاباتی و سیاسی در سالهای اخیر تصریح کرد: در نوشتن و گفتن این نکته از سخن حضرت امیرالمؤمنین(ع) را باید یادآور شد که فرمود: صحنه حق و عدالت در بیان وسیع ترین و در عمل تنگ ترین صحنه است؛ لذا رفتار همه چیز را نشان می دهد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تنها ایمان و تقوا را ضامن اجرای اخلاق سیاسی دانست و افزود: چیزی جز ایمان و تقوا نمی تواند ضامن باشد چون پلیس باید از درون باشد.

حجت الاسلام ابراهیمی در پایان با اشاره به تأثیر مخرب بداخلاقی سیاسی و انتخاباتی در میزان مشارکت مردمی یاداور شد: اگر صداقت و سلامت و خلوص در بین جامعه حاکم باشد و مردم باور کنند که فرد صادقانه سخن می گوید بزرگترین اثر را هم در مشارکت و هم در انتخاب اصلح دارد اما اگر مردم صداقت و سلامت را در گفتار و عمل هماهنگ نبینند، نفرت پیدا می کنند و آنگاه نه مشارکت، مشارکت خوبی است و نه فرد اصلح انتخاب می شود لذا از همه چیز بالاتر صداقت و اخلاص است همانطور که در کلام و رفتار امام(ره) و رهبری مردم آن را یافتند.