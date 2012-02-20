به گزارش خبرگزاری مهر، ایالات متحده آمریکا پس از سال 2000 به ویژه حملات یازده سپتامبر یکی از پر تنش ترین دوران خود را سپری کرده است. این تنش ها در سال های اخیر با افزایش دخالت های این کشور در آن سوی مرزها و مشکلات مالی و اقتصادی افزایش مضاعفی داشته است.

"گری لئوپ" (GARY LEUPP) این استاد دانشگاه تافتس در آمریکا در باره بزرگترین چالش کشور در این برهه از زمان یعنی پیش از انتخابات ریاست جمهوری می گوید: آمریکا امروز با مهمترین تحول مهم در تاریخ خود از اواخر دهه 60 تا اوایل دهه 70 روبروست. این چالش در قالب جنبش اشغال وال استریت و تبعات بی شمار آن است. شکاف بی حد و اندازه ناگهانی بین ثروتمندان و فقرا ظهور 1 درصد در برابر 99 درصد به مسئله ای روتین در گفتمان سیاسی تبدیل شده است. تمامی نامزدهای ریاست جمهوری تلاش می کنند تا این مسئله را تا حدودی مورد خطاب قرار دهند و خود را به عنوان قهرمانانی از توده ها در برابر بانکداران حریص و آزمند جلوه دهند.

استاد دانشگاه تافتس در باره چالش های نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا می افزاید: چالش آنها [نامزدها] بهره برداری ازاحساس خشم از سوی افراد بسیاری درراستای منافع سیاسی خودشان است. چالشی که کشوربا آن روبروست موضوعی جداگانه است. به نظر من چالشی که مردم با آن روبرو هستند درک این نکته است که انتخابات ریاست جمهوری هرگز بطور واقعی مسائل اساسی آنها را حل نخواهد کرد بلکه قدرت را از یاوه گویی به یاوه گویی دیگر منتقل خواهد کرد.

گری لئوپ در ادامه می گوید: بسیاری از مردم صادقانه باور دارند زمانی که آنها به اوباما رای دادند وی مخالف جرج بوش بود. اما ثابت شد که مسئله اینطور نبود. سیاست در برابر ایران مورد خوبی در این باره است.

این کارشناس مسائل منطقه در آمریکا درباره دیدگاه شهروندان این کشور نسبت به مسائل داخلی در مقایسه با مسائل بین المللی اشاره کرده و می گوید: بیکاری واقعی بر اساس گزارشی که اخیراً در بوستون گلوب منتشر شده 18 درصد بوده است و جوانان نگران بازپرداخت وام های دانشجویی خود هستند به قدری که اوباما چند روز پیش احساس کرد که نیاز است تا در برابر دانشگاههای که کمک‌های زیادی نمی کنند دست به اقدامی فدرالی بزند. من تصور می کنم نگرانی مردم در اینجا از جمله بی ثباتی در کل سیستم مالی، همگرایی تشکیلات امنیت اجتماعی، احتمالاً آسایش دوران بازنشستگی، توانایی بازپردخت هزینه های درمانی و مراقبتی و دسترسی به شغل‌های خوب است. همچنین نگرانی هایی هم درباره هزینه جنگ های کنونی وجود دارد. با این وجود ارتش حرفه ای و یا داوطلب است و همین مسئله تلفات را بالنسبه پائین نگهداشته و اعتراضات را در حد اعتراضات به جنگ ویتنام بالا نبرده است.