یک ریال از اعتبارات گرد و غبار به سازمان جنگلها پرداخت نشد

قاسم حقانی در گفتگو با مهر درباره تأخیر سازمان جنگلها در زمینه بیابان زدایی و مبارزه با پدیده ریزگردها، توضیح داد: بر اساس طرح مبارزه با پدیده گرد و غبار، پروژه های مختلفی در نظر گرفته شده که از جمله می توان به درختکاری، ایجاد فضای سبز و مالچ پاشی اشاره کرد.

وی در واکنش به برخی اظهار نظرهای مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون سرعت کند مالچ پاشی در برخی استانها از جمله خوزستان گفت: در سال گذشته 450 هکتار و امسال 200 هکتار از اراضی استان خوزستان مالچ پاشی شده است. براساس طرح 200 هزار هکتاری بیابان زدایی در استان خوزستان، 20 هزار هکتار مالچ پاشی و حدود 57 هزار هکتار نهال کاری و بقیه سطوح تحت پروژه های مختلف قرار می گیرد.

این مقام مسئول در سازمان جنگلها با بیان این مطلب که تمام اعتبارات بخش بیابان زدایی در سمت موضوعات محیط زیست و تالاب ها رفته است، گفت: در طرح ملی مقابله با گرد و غبار 93 درصد اعتبارات درصد باید در بخش جنگل، مرتع و بیابان هزینه شود اما متأسفانه از محل اعتبارات تخصیص یافته به محیط زیست هیچ گونه توجهی به بخشهای مذکور نشده و اعتباری نیز اختصاص داده نشده است.



رئیس گروه حفاظت خاک دفتر امور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: سازمان محیط زیست به عنوان دبیرخانه کارگروه ملی مبارزه با گرد و غبار باید بودجه مورد نظر را مطابق با طرح به تمام بخشها ا ختصاص می داد.

وی با بیان این مطلب که یک ریال از بودجه و اعتبارات مبارزه با گرد و غبار به سازمان جنگل ها پرداخت نشده است، فزود: مالچ پاشی که در حال حاضر در استان خوزستان انجام گرفته به واسطه توافق نامه وزارت جهاد کشاورزی با وزارت نفت و استانداری خوزستان بوده که البته در این رابطه نیز وزارت نفت هزینه کرده است.



این مقام مسئول در سازمان جنگل ا درباره اعتبارات اختصاص داده شده برای مبارزه با پدیده گرد و غبار گفت: در ابتدا مبلغ 150 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود اما پس از مدتی 100 میلیارد تومان اعلام شد که در نهایت مبلغ اختصاص داده، کمتر شده است.



حقانی تأکید کرد: تمام اعتباراتی که در بخش بیابان زدایی سازمان جنگلها در نظر گرفته شده به سمت کانون‌های بحران گرد و غبار که منشأ گرد و غبار نیز هستند، سوق داده می شود.