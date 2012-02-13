بی برنامگی جشنواره گل نرگس را لغو کرد/ نرگس زارهای کازرون تشنه توجه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان کازرون یکی از مناطق مستعد برای رویش گل نرگس است که طی این سالها در سه منطقه عمده این شهرستان گل نرگس می روید.

نرگسزارهای این شهرستان با مساحتی حدود 65 هکتار یکی از جاذبه های گردشگری کازرون به شمار می رود که در زمان کشت این محصول جلوه خاصی را به شهرستان می بخشد.

نرگسزارهای شهرستان کازرون در مناطقی نظیر جره و بلبلک واقع شده که هرکدام نقش بی بدیلی در حوزه طبیعت گردی این شهرستان می تواند ایفا کند.

بر همین اساس سال گذشته جشنواره گل نرگس کازرون اجرا شد که البته کاری کارشناسی برای حضور طبیعت گردان در کازرون به شمار می رفت.

امسال نیز از چندی پیش اطلاع رسانی برای برگزاری این جشنواره آغاز شد و قرار بود دو هفته پیش جشنواره گل نرگس برگزار شود که به گفته مسئولان امر به علت بارندگی میسر نشد.

جمعه گذشته نیز قرار شد این جشنواره برگزار شود که بازهم چنین نشد تا امسال گل نرگس کازرون از جشنواره خود بی نصیب باشد.

در این رابطه مشاور برنامه ریزی خانه فرهنگ جاودان به خبرنگار مهر گفت: طرح برگزاری این جشنواره سه یا چهار سال پیش توسط انجمن ارائه شده بود و پارسال نیز جشنواره برگزار شد.

امین طباطبایی ادامه داد: امسال برنامه ریزی مفصلی برای برگزاری این جشنواره تدارک دیده شده بود اما جشنواره یک روز قبل از برگزاری لغو شد.

وی با انتقاد از عدم وجود اراده ای برای برگزاری این جشنواره و همچنین فقدان وجود حس درک لازم در حوزه گردشگری از سوی مسئولان امر در شهرستان بیان کرد: هدف عمده جشنواره استفاده از ظرفیتهای طبیعی منطقه کازرون برای توسعه طبیعت گردی منطقه بود.

نرگسزار کازرون

مشاور برنامه ریزی خانه فرهنگ جاودان ادامه داد: چنین جشنواره ای می تواند به توسعه گردشگری و اقتصاد بومی منطقه کمک کند ضمن اینکه از مهاجرت بومیان نیز جلوگیری می شود.

طباطبایی تصریح کرد: در کنار این امر گردشگری تک بعدی کازرون که در حوزه گردشگری بیشاپور خلاصه میشود نیز از حالت فعلی خود خارج می شود که پارسال اولین دوره جشنواره برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره امسال با وجود اطلاع رسانی فراوان و چندین ماهه لغو شد، افزود: با لغو مراسم به اعتبار اطلاع رسانی در استان نیز خدشه وارد می شود.

مشاور برنامه ریزی خانه فرهنگ جاودان با اشاره به اینکه بارندگی عامل لغو مراسم عنوان شده، تصریح کرد: روز جمعه ما در کازرون بودیم و بارندگی نیز مشاهده نشد و البته فرض بر اینکه باران نیز باریده است که باید گفت برای کسانی که طبیعت را دوست دارند بارش باران مانعی برای حضور در جشنواره نبود.

وی تاکید کرد: با اطلاع رسانی درباره این جشنواره عده ای از نقاط مختلف کشور برای شرکت در جشنواره گل نرگس کازرون برنامه ریزی کرده بودند که لغو بدون اطلاع آن بی احترامی به آنهائی است که قصد حضور در جشنواره را از نقاط مختلف داشتند.

طباطبایی عنوان کرد: چنین وضعیتی باعث می شود که سال آینده مردم نسبت به اطلاع رسانی برگزاری جشنواره تردید کنند.

وی در عین حال به وضعیتی که برای نرگسزارها نیز پیش آمده اشاره کرد که با عدم رسیدگی مناسب، مدیریت نامطلوب و همچنین کم توجهی به آبرسانی، وسعت نرگسزارها در حال کاهش است، افزود: ازجمله مناطق گل نرگس در کازرون بلبلک و جره طی این چندسالی که خشکسالی شده دسترسی نرگس زار به آب نیز رو به کاهش رفته است.

وی افزود: آبرسانی به نرگسزارها باید به طور جدی از سوی دستگاه های مربوطه پیگیری شود.

مشاور برنامه ریزی خانه فرهنگ جاودان با تاکید بر اینکه با آبرسانی مناسب به این مناطق و همچنین مدیریت مطلوب می توان نه تنها نرگسزارها را حفظ کرد بلکه نسبت به افزایش وسعت آن نیز اقدام شود، افزود: چنانچه روند بی توجه به آبیاری نرگسزارها به همین شکل ادامه داشته باشد تا چند سال آینده دیگر نرگس زار حداقل با گونه ژنتیکی خودش باقی نخواهد ماند که برای آن جشنواره گرفته شود.

فرماندار کازرون: برگزاری با بارشهای سنگین غیرممکن بود/ نرگسزارها را شکوفا می کنیم

در این رابطه همچنین فرماندار کازرون به خبرنگار مهر گفت: یک ماه قبل ستادی برای برگزاری جشنواره برگزار شد.

الیاس محمدی گفت: برگزاری جشنواره در پنجشنبه دو هفته قبل به علت بارندگی تعطیل شد و هفته بعد نیز دیگر گلی در گلزار پیدا نمیشد که برای آن جشنواره برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه نرگساز از سوی مسئولان امر به اشخاص اجاره داده می شود و به همین خاطر هفته بعد از بارندگی، گلها برداشت شده بود، افزود: برای برگزاری جشنواره هزینه ای نشده بود و قرار بود 10 میلیون تومان از سوی میراث فرهنگی پرداخت شود که جشنواره لغو نشد و همچنین آن پول نیز پرداخت نشد.

فرماندار کازرون تاکید کرد: آن زمانی 139 میلی متر باران باریده بود و وضعیت دشتی که قرار بود جشنواره در آن برگزار شود به هیچ عنوان مساعد برگزاری برنامه نبود.

وی در پاسخ به این سئوال که " چنانچه از بارندگی اطلاع داشتید چرا زودتر برنامه را برگزار نکردید" بیان کرد: آن زمان که اطلاع یافتیم ابتدای هفته بود و فرصتی برای به جلو انداختن برنامه نبود.

محمدی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت نامناسب نرگسزارها که در حال خشکیدگی هستند و آبرسانی مناسبی برای آن صورت نمی گیرد، افزود: متولیان امر هیچ برنامه خاصی برای نرگسزار ندارند از این رو برای سال آینده قصد داریم آن را به تفرجگاه تبدیل کنیم و برای آن نیز کانال آب در نظر بگیریم و زیرساختهای لازم را برای استفاده مرم از این نرگسزارها مستقر کنیم تا نرگس زارها وضعیت بهتری به خود بگیرند.

به گزارش مهر، به هر حال نرگسزارهای کازرون کام تشنه ای از بی توجهی به آبرسانی و دیگر مشکلات دارند که مسئولان امر باید در این خصوص اقدامات جدی را صورت دهند.

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گزارش: هژیر فتحی