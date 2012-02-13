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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

درگفتگو با مهر عنوان شد:

بررسی آسیبهای اجتماعی نوپدید ناشی از فضای مجازی

بررسی آسیبهای اجتماعی نوپدید ناشی از فضای مجازی

مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی آسیبهای اجتماعی نوپدید ناشی از فضای مجازی در کشور خبر داد.

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هم اکنون طرحها و برنامه های زیادی در دستور کار قرار گرفته که درحال پیگیری آنها هستیم که بخش عمده این برنامه ها مربوط به بحث آسیبهای اجمتماعی در جامعه است.

وی از رصد مستمر آسیبهای اجتماعی خبر داد و گفت: به منظور پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی در هر استان و شهر کشور آسیبهای اجتماعی مرتبا رصد می شود تا بتوان بر اساس آن برنامه ریزی کرد.

مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: با توجه به اینکه به تازگی با آسیبهای اجتماعی نوپدید در جامعه مواجه هستیم به همین دلیل تمرکز ویژ] ای بر روی آسیبهای اجتماعی نوپدید و ناشی از فضای مجازی خواهیم داشت .

به گفته موسوی ، تقویت رویکردهای اجتماعی در سکونتگاههای غیر رسمی نیز از دیگر برنامه های دفتر آسیبهای وزارتخانه است که در سال آینده دنبال خواهد شد.

کد مطلب 1532194

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