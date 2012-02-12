کفاشیان و تاج برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان و مهدی تاج عصر امروز یکشنبه با حضور در دبیرخانه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کردند. کفاشیان و تاج در شرایطی به طور همزمان برای حضور در انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال ثبت نام کردند که در دوره چهار ساله گذشته اختلافات زیادی با هم داشتند و حالا قرار است به عنوان دو رقیب انتخاباتی با یکدیگر رقابت کنند.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفندماه برگزار شده و علاوه بر رئیس، اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس‌های فدراسیون در صورت کسب آرای لازم از مجمع، انتخاب خواهند شد.

