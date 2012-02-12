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۲۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

باحضور در دبیرخانه مجمع عمومی/

کفاشیان و تاج برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کردند

کفاشیان و تاج برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کردند

رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال که در چهار سال گذشته اختلاف نظرهای زیادی برای اداره برخی امور فدراسیون فوتبال داشتند، عصر امروز برای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون آینده ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان و مهدی تاج عصر امروز یکشنبه با حضور در دبیرخانه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کردند. کفاشیان و تاج در شرایطی به طور همزمان برای حضور در انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال ثبت نام کردند که در دوره چهار ساله گذشته اختلافات زیادی با هم داشتند و حالا قرار است به عنوان دو رقیب انتخاباتی با یکدیگر رقابت کنند.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفندماه برگزار شده و علاوه بر رئیس، اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس‌های فدراسیون در صورت کسب آرای لازم از مجمع، انتخاب خواهند شد.
 
کد مطلب 1532196

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