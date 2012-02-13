امیر محمدی چهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۲هزار و ۷۰۰تن میوه شب عید در استان قم توزیع خواهد شد بیان کرد: از هفته آینده این میوه‌ها به قم منتقل می‌شوند.



وی گفت: این میوه‌ها از استان‌های شمالی و آذربایجان غربی به استان قم منتقل می‌شوند.



وی با اشاره به اینکه کیفیت میوه‌ها ارزیابی شده است افزود: امسال میوه‌ها در سبد‌های ۸ تا ۱۰کیلویی توزیع می‌شوند.



معاون بازرگانی داخلی با بیان اینکه ‌این میوه‌ها در ۵۰نقطه از قم در چادر‌های میوه توزیع می‌شوند گفت: قیمت این میوه‌ها به صورت کشوری و استانی از ۲۰اسفند مشخص خواهد شد.



توزیع میوه شب عید از ۲۷ اسفند آغاز می‌شود



وی با اشاره به اینکه توزیع میوه از ۲۷اسفند آغاز می‌شود افزود: این توزیع حدود یک ماه به طول می‌انجامد و حداقل تا ۲۲فروردین توزیع میوه در سطح استان ادامه خواهد داشت.



محمدی چهر ادامه داد: میوه‌های توزیع شده تنها شامل سیب و پرتقال هستند.



وی با اشاره به اینکه قیمت این میوه‌ها پایین‌تر از سطح بازار است افزود: برای تمامی روستا‌ها و بخش‌هایی که مربوط به استان قم هستند نیز میوه فرستاده می‌شود.