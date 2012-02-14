تندیسم را به وجود با ارزش تماشاگران تقدیم می کنم

شیما میرحمیدی که جایزه بهترین طراحی صحنه را برای نمایش" به مراسم مرگ داداش خوش آمدی" در جشنواره تئاتر فجر از آن خود کرد در این باره به خبرنگار مهر گفت: زمانی که جایزه را دریافت کردم بسیار خوشحالم شدم و نمی دانستم که از چه کسانی تشکر کنم. از گروه اجرایی که با آنها کار کردم بسیار سپاسگزارم و از بودن در کنارشان بسیار لذت بردم.

وی ادامه داد: همچنین از هنرمند بزرگی که من را پرورش داد و باعث شد که بتوانم این جایزه را دریافت کنم بسیار ممنونم. از شانس خوب من این هنرمند بزرگ مادرم است و دستانش را می بوسم.

وی تاکید کرد: همچنین بسیار علاقمند بودم که گروه نمایش مکث به سرپرستی رضا ثروتی که با آنها همکاری دارم با نمایش"ویتسک" در جشنواره حضور داشتند. مطمئم اگر این نمایش در جشنواره حضور داشت می توانست جوایزی را کسب کند.

وی افزود: علاقمندم تندیسی را که برای بهترین طراحی صحنه دریافت کرده ام با اجازه گروه اجرایی این نمایش به همه تماشاگران تئاتر تقدیم کنم. ممنونم از وجود با ارزش و گرمشان و درخواست می کنم که مثل همیشه در کنار تئاتر کشور حضور داشته باشند.