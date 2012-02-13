شهر تاریخی و زیرزمینی اویی به روی گردشگران بسته است

مهتاب ثقه الاسلام، یکی از راهنمایان گردشگری که به تازگی یک گروه 30 نفره را برای بازدید از این شهر به کاشان برده بود بسته بودن در این شهر تاریخی به روی گردشگران را تایید کرد و به خبرنگار مهر گفت: زمان شب یلدا برنامه ویژه ای را برای تورهای گردشگری کاشان برنامه ریزی کردیم که یکی از برنامه های آن بازدید از شهر زیرزمینی اویی بود به همین علت از چند هفته قبل با متولیان حفاظت از این شهر تماس گرفتم اما تا زمانی که برای بازدید از کاشان به یکی از موزه ها رفتیم موفق نشدم و هر بار یا کسی گوشی را برنمی داشت و یا شماره افراد دیگری را برای هماهنگی می دادند.

وی ادامه داد: پیگیریهای برای حضور گردشگران در این شهر تاریخی ادامه داشت تا اینکه مدیر یکی از موزه ها گفت که در این شهر بسته است. در نهایت به شهرداری کل مراجعه کردم و آنها یک موتورسوار را برای بازکردن یکی از ورودی ها همراه تور گردشگری ما کردند.

ثقه الاسلام بیان کرد: دو هفته پیش نیز دوباره تور گردشگری بازدید از اویی را همراهی می کردم اما این بار هم کسی پاسخگو نبود تا اینکه مسئولان میراث فرهنگی استان یک نفر را همراهمان کرد.

این راهنمای گردشگری گفت: اکنون اگر کسی بخواهد از این شهر دیدن کند نمی تواند و یا اگر هم افرادی پیدا شوند که در را باز کنند هیچ گونه امکاناتی از جمله راهنما در اختیار او نیست. همچنین معلوم نیست اگر برای بازدیدکنندگان اتفاقی بیافتد چه کسی او را در شهر نجات می دهد و پاسخگو خواهد بود.

وی گفت: برخی می گفتند که به دلیل کابل کشی برق در این شهر، امکان حضور گردشگر نیست درحالی که ما چنین تاسیساتی را ندیدیم. در این شهر حتی یک نگهبان نیز نبود چه برسد به تعمیرکار. این نشان میدهد که علت بسته ماندن در شهر تاریخی نبود متولی است.

شهرداری نوش آباد که اکنون متولی بهره برداری از سود حاصل از حضور گردشگر در این شهر تاریخی است قصد دارد برای سال آینده نیز مهلت قرارداد خود را برای بهره برداری از حضور گردشگر در شهر زیرزمینی تمدید کند.