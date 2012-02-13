تبدیل سرطان به یک بیماری مزمن/ شایع ترین سرطان ها در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارها در ایران طی سالهای 1365 تا 1384 تعداد بیماران ثبت شده سرطانی 3 برابر شده است که به اعتقاد محققان در کنار عواملی چون عادات و فرهنگ و تغییر در نوع مواد غذایی و زمینه های ژنتیکی، باید به قرار گرفتن کشور در کمربند سرطان توجه داشت.



در برخی از مناطق شمال کشور سرطانهای دستگاه گوارش فوقانی مری و معده شیوع زیادی دارند به گونه ای که استان اردبیل از نظر شیوع سرطان معده در بالاترین سطح جهانی قرار دارد و استان گلستان در کمربند سرطان خیزی آسیای ‌میانه با قابلیت بالای سرطان "مری" شناخته شده است.



با شیوع گسترده این بیماری در کشور، محققان مطالعات بسیاری را در این زمینه آغاز کردند و به روشهای درمانی در این زمینه دست یافتند.



درمانهای هوشمند برای مبتلایان به سرطان

دکتر آرش جنابیان- فوق تخصص سرطان شناسی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه در کشور در زمینه بیماریهای سرطان سوء تفاهم وجود دارد، افزود: حدود 30 تا 40 درصد سرطانها قابل پیشگیری هستند به گونه ای که حداقل یک سوم بیماران مبتلا به سرطان با درمانهای امروزی درمان می شوند و بهبودی کامل پیدا می کنند و برای دو سوم باقی مانده نیز با پیشرفتهای فوق العاده ای که رشته سرطان شناسی در 10 تا 20 سال اخیر داشته است طول عمر و کیفیت زندگی بیماران نسبت به قبل بهبود قابل ملاحظه ای یافته است.



وی با اشاره به توسعه و پیشرفت درمانهای پیشرفته از جمله درمانهای هوشمند (Targeted Thrapy) افزود: این روش از 10 سال گذشته توسعه زیادی داشته از این رو امروزه این شیوه های درمانی در درمان بیماران سرطانی اهمیت روز افزون یافته است چراکه اثرات درمانی این نوع درمانها نسبت به درمانهای کلاسیک بهتر و عوارضی به مراتب کمتر از شیمی درمانی دارند.



عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد با بیان اینکه شیوع این بیماری در هر کشوری بر اساس نوع فرهنگ، شرایط جغرافیایی، تغذیه و عادات متفاوت است، اضافه کرد: در ایران بیماری سرطان سومین عامل مرگ و میر در کشور است و با کمتر شدن مرگ و میر در تصادفات شاید بتوان گفت در جایگاه دوم در میزان مرگ و میر قرار دارد.



جنابیان از افزایش 3 برابری بیماری سرطان در کشور طی 20 سال خبر داد و یادآور شد: تعداد موارد بیماران سرطانی گزارش شده در کشور در یک دوره 20 ساله از 1365 تا 1384 در یک گزارش مستند علمی تقریبا 3 برابر شده است.

به گفته وی در سال 1365 هزار و 400 مورد گزارش شده بیمار سرطانی قطعی در کشور گزارش شده است و این رقم در سال 1385 به 56 هزار نفر رسید.



این محقق سرطان شناس به بیان سرطانهای شایع در ایران پرداخت و اضافه کرد: از شایع ترین سرطانهای کشور می توان به مواردی چون سرطان پوست، سینه، معده، روده بزرگ و رکتوم، مثانه، مری، پروستات، سرطانهای ریه و سرطانهای خونی و دستگاه لنفاوی اشاره کرد.



جنابیان ادامه داد: در برخی از مناطق شمال کشور سرطانهای دستگاه گوارش فوقانی مری و معده شیوع زیادی دارند و در استان اردبیل از نظر شیوع سرطان معده در بالاترین سطح جهانی قرار دارد.



عوامل بروز سرطان

جنابیان با تاکید بر اینکه امروز نقش ژنتیک در بروز برخی از سرطانها تایید شده است، ادامه داد: 5 تا 10 درصد از مبتلایان به سرطان سینه وابسته به ژنتیک هستند. یعنی خانواده هایی دیده می شوند که به دلیل جهش های ژنتیکی، سرطان در آنها بیشتر دیده می شود. از این رو خانواده های مستعد می تواند در کاهش بروز این نوع بیماریها موثر باشد.



وی عوامل زیست محیطی را از دیگر عوامل شیوع بیماری سرطان ذکر کرد و گفت: در راس این عوامل استفاده از دخانیات است که منحصر به سیگار نمی شود. عادت به هر نوع دود موجب بروز این بیماری در افراد می شود.



عضو هیئت علمی دانشگده پزشکی دانشگاه آزاد، افزایش سن بشر را علل دیگر بروز سرطان نام برد و یادآور شد: سن متوسط بشر نسبت به دهه های قبل در حال افزایش است. زمانی که سن بالا می رود، سرطان زایی هم بیشتر می شود. بر اساس تعریف علمی سرطان برای افراد مسن است.



رویکرد درمانی در بیماری سرطانها

این محقق با تاکید بر اینکه سرطان غیر قابل درمان نداریم، اظهار داشت: در علم پزشکی یکسری درمان قطعی داریم که بیماری را ریشه کن می کند و یکسری درمان حمایتی و تسکینی داریم که بیمار را تبدیل به بیماری "مزمن" می کند ولی موجب مرگ بیمار نمی شود.



عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی، با اشاره به رویکرد درمان در بیماریهای سرطان خاطر نشان کرد: سرطان بیماری بسیار پر تنوعی است و عوامل مختلفی چون گسترش بیماری در بدن، خود بیمار، میزان سلامت سایر ارگانها چون قلب، ریه و بروز بیماریهای عفونی بر آینده بیماران اثر گذار است.



جنابیان ادامه داد: برخی از سرطانها مانند سرطان کبد، کلیه، ملانوم بدخیم (نوعی سرطان پوست) و برخی از لوسمی ها هر چند که در سالهای اخیر پیشرفتهای درمانی چشمگیری داشته ولی هنوز صعب العلاج محسوب می شوند ولی سایر سرطانها به شرط تشخیص هر چه زودتر، تا حد علاج قطعی درمان پذیر هستند.



وی هدف متخصصان انکولوژ را در درمان بیماریهای سرطان، تبدیل کردن آن به یک بیماری مزمن عنوان کرد و افزود: هدف نهایی علم انکولوژی این است که بیماری سرطان را تبدیل به بیماریهای مزمن کند به این معنی که بیمار، بیمار است ولی موجب مرگ وی نمی شود.



داروهای هوشمند

این محقق با تاکید بر اینکه کاربردی شدن یک دارو نیازمند طی مراحل تحقیقاتی خاصی طولانی مدت است، گفت: تایید یک دارو مستلزم طی فرآینده های خاص از فاز صفر تا چهار است که این مراحل زمان بر است.



وی با اشاره به تولید آزمایشگاهی برخی داروهای هوشمند برای از بین بردن سلولهای سرطانی در کشور، ادامه داد: با توجه به زمان بر بودن فرایند کاربردی شدن داروها از این رو نباید از تولید این نوع داروها برای درمان سرطان با استفاده از داروهای هوشمند هیجان زده شد و تصور شود که به زودی این داروها می تواند در درمان بیماران کاربردی شود.