اعتراض جودوکاران به نتیجه آزمایشگاه آلمان/ درخواست نمونه B ندادند!

لطفعلی پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه هفته گذشته از سوی آزمایشگاه کلن آلمان نتیجه تست دوپینگ سه جودوکار ایرانی مثبت اعلام شد، اظهارداشت: جودوکاران خاطی این حق را داشتند که تا یک هفته پس از اعلام نتایج برای اعتراض همراه با درخواست آنالیز نمونه B اقدام کنند اما هیچ یک از آنها چنین درخواستی را ارائه نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: البته جودوکاران دوپینگی نسبت به نتایج اعلام شده اعتراض داشته و اعتراض خود را به هم ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) اعلام کردند اما در عمل هیچ یک از آنها تقاضایی برای رسیدگی دوباره و آنالیز نمونه B نداشتند.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد زمان تشکیل شورای صدور رای برای رسیدگی نهایی به پرونده جودوکاران خاطی یادآور شد: جودوکاران خاطی باید مدارک و مستندات پزشکی خود را جهت تکمیل پرونده به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ارائه کنند. پس از آن شورای صدور رای برای اعلام رای نهایی تشکیل جلسه می‌دهد.

پورکاظمی با بیان اینکه تا به امروز هیچ نتیجه جدید دیگری از سوی آزمایشگاه کلن آلمان اعلام نشده است، تصریح کرد: نتیجه نمونه گیری‌های انجام شده از کشتی‌گیران که دو هفته پیش شایعه شده بود مثبت بوده است، 10 روز دیگر اعلام می‌شود.