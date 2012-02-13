ایران به 15 درصد از اهدافش در گردشگری رسید مالزی به 50 درصد!

به گزارش خبرنگار مهر، طبق سند چشم انداز 20 ساله ایران که تا تحقق آن تنها 14 سال مانده است، کشورمان تا کنون توانسته به 15 درصد از اهدافش در زمینه ورود گردشگر خارجی دست پیدا کند. بر اساس گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، سه میلیون و دویست هزار گردشگر خارجی به ایران آمده اند درحالی که ایران باید تا سال 1404 میزبان 20 میلیون گردشگر خارجی باشد.

حال اگر این آمار در سطح جهانی ارزیابی شود باید گفت جهان در انتظار سال 2020 است به همین منظور بسیاری از کشورها تلاش می کنند تا در این سال برنامه ریزی های خود را به سرانجام برسانند. اما ایران در بین این کشورها تنها هشت سال تا برنامه ریزی جهانی فاصله دارد.

با این احتساب کشوری مانند مالزی که هشت سال تا تحقق سند چشم انداز خود فاصله دارد توانسته به 50 درصد از برنامه هایش در میزبانی از گردشگران خارجی دست پیدا کند. چون این کشور در سال 2011 به طور میانگین ماهانه میزبان دو میلیون و 250 هزار گردشگر یعنی در سال 2011 میزبان 27 میلیون گردشگر بوده است.

از سوی دیگر بنابر آمار رسمی سفارت خانه ایران در مالزی سالانه 120 هزار گردشگر ایرانی به مالزی سفر می کنند بنابراین ایران در میان کشورهای دیگر یکی از مهمترین کشورهای گردشگر فرست برای مالزی به حساب می آید.

همچنین دولت مالزی قصد دارد تا در قالب برنامه ای 10 ساله، تعداد گردشگران کشورش را در سال 2020 به رقم 50 میلیون گردشگر در سال برساند که به همین منظور از تمام توان گردشگری این کشور استفاده کرده و طرحهای گردشگری متنوعی را اجرا می کنند.

در این میان متولیان گردشگری ایران هنوز اندرخم یک کوچه اند. به نحوی که بررسی وضعیت برنامه ریزی در بخش معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی گردشگری کشو، نشان می دهد که این معاونت حدود 11 ماه است که هیچ برنامه ویژه ای برای صنعت گردشگری نداشته است و در حال حاضر چند روزی است که بعد از ماهها بلاتکلیفی در انتخاب معاون گردشگری، حسین جعفری از سوی رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی به عنوان معاون گردشگری معرفی شده است.

در همین رابطه امین یوسفی، کارشناس گردشگری با انتقاد از اینکه نزدیک به یک سال است هیچ طرح جدیدی در حوزه صنعت گردشگری ارائه نشده است به خبرنگار مهر گفت: قیاس وضعیت گردشگری ایران با مالزی، قیاس مع الفارق است.

وی گفت: عدم برنامه ریزی در حوزه گردشگری درحالی است که کشورهای رقیب از این فرصت استفاده کرده و نه تنها گردشگران ایرانی را به سمت خود جذب می کنند بلکه سعی دارند با برنامه ریزی های متنوع درآمد حاصل از گردشگری کشور خود را ارتقا دهند.

وی بیان کرد: وقتی هنوز سازمان متولی گردشگری در فکر عزل و نصب یک مدیر برای حوزه گردشگری در کشور است دیگر چه توقعی می توان داشت که آنها برای این حوزه برنامه و طرح ارائه کنند.

یوسفی ادامه داد: با این حال هنوز مهر انتصاب رئیس جدید سازمان خشک نشده است که وی از ورود بیش از سه میلیون گردشگر خارجی به کشور در سال 89 خبر می دهد و مانند همه مدیران وعده می دهد که سال آینده باید این تعداد گردشگر خارجی دو برابر شود.

وی گفت: همیشه آمار گردشگران ورودی موضوع مورد چالش کارشناسان گردشگری است بنابراین همین آمار سه میلیون گردشگر ورودی نیز مورد تردید است چه برسد به اینکه منتظر 20 میلیون گردشگر در سال 1404 باشیم!