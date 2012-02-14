حسین مدرس خیابانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تنظیم بازار شب عید امسال با توجه به رویکردهایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کردهاند، صورت گرفته و طبیعی است که پنج محور اصلی تنظیم بازار که از سوی وی ابلاغ شده، در دستور کار قرار گرفته است.
قائممقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در صدر این محورها، برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا است. با این تفاوت که این نمایشگاهها نسبت به سالهای گذشته هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی، از رشد مناسبی برخوردار بوده است.
وی تصریح کرد: کمیت برگزاری نمایشگاهها، بیش از ده درصد نسبت به دوره قبل افزایش داشته است؛ به این معنا که به لحاظ تعدد محلهای برگزاری نمایشگاه، افزایش را شاهد هستیم؛ ضمن اینکه با مصوبه کارگروه کنترل بازار نیز، استانداران مکلف شدهاند که به لحاظ مکانیابی و افزایش تعداد نمایشگاهها، همکاری لازم را با اتحادیهها و مجامع امور صنفی داشته باشند.
برپایی 650 غرفه در نمایشگاههای بهاره
مدرس خیابانی اظهار داشت: برگزارکنندگان نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا خود مجامع امور صنفی هستند، ضمن اینکه افزایش تعدد غرف در نمایشگاهها را نیز امسال شاهد هستیم، به این معنا که سال گذشته، نمایشگاهها تا سال گذشته با300 تا 350 غرفه برگزار میشد، اما امسال همان نمایشگاه با 650 غرفه برگزار میشود.
وی ادامه داد: در نمایشگاه امسال هم به لحاظ تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و هم به لحاظ امنیت بازدیدکنندگان، تدابیر ویژهای در نظر گرفته شده است؛ به نحوی که اورژانس، آتشنشانی و حفاظت فیزیکی، تسهیل در عبور ومرور مردم در دستور کار قرار گرفته است.
مدرسخیابانی از تمهیدات ویژه برای استفاده غرفهداران نمایشگاه و مردم از دستگاههای POS کارتخوان و ATM خبرداد و گفت: هماهنگیهای لازم با بانکها صورت گرفته تا دستگاههای POS کارتخوان و ATM را در غرف خود نصب کنند تا مردم بتوانند راحتتر خرید کنند.
وی ادامه داد: البته یک جاهایی باید زیرساخت مخابراتی فعال شود که هماهنگیهای لازم برای آن نیز صورت گرفته تا بتوان امسال، موضوع دریافت و پرداخت الکترونیکی در نمایشگاهها را فعال کرد تا مردم نیازمند حمل پول برای خریدهای خود نباشند.
کمیتههای قیمتگذاری فعال شد
قائممقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در بحث کنترل و نظارت بر کالاها و قیمت آنها نیز قرار بر این است که کمیتههای قیمتگذاری با مسئولیت اتحادیهها و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده و در بحث پلمپ کردن کالاها بر اساس کیفیت و قیمت آن، فعال شوند. ضمن اینکه غرف ویژه بازرسی و نظارت نیز امسال فعالتر از قبل وارد عمل شده است.
وی اظهار داشت: در مجموع نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا امسال فعالتر از سالهای گذشته به لحاظ کمی و کیفی، برگزار خواهند شد و نمره قابل قبولتری را نسبت به سالهای قبل کسب خواهند کرد.
به گفته مدرسخیابانی، به محض اینکه کرکره نمایشگاهها بالا رود، بخشی از تقاضاهای مردم از این طریق پاسخ داده میشود و تردید نکنید که با آغاز نمایشگاهها، بخشی از حرم بازار که امسال زودتر از سالهای گذشته به بازار منتقل شده است، خنثی میشود.
قائممقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اکنون شرایط تقاضا برای بازار شب عید است؛ در این راستا به نظر میرسد که خریدهای شب عید 20 روز زودتر آغاز شده باشد. بنابراین اگر نمایشگاه در مدار آید، افزایش تقاضا را نیز جبران میکند.
وی اظهار داشت: نرخ غرف واگذاری به نمایشگاهها نیز مطابق سال قبل است؛ علیرغم اینکه هزینهها افزایش یافته است، اما نرخ غرف افزایش نیافته است؛ لذا توقع ما این است که غرفهداران نیز، افزایش قیمتی به مردم متقل نکرده و کالاها را با نرخ تخفیف 10 تا 15 درصدی به مردم عرضه کنند.
فروشهای فوقالعاده با 15 درصد تخفیف
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: علاوه بر برگزاری نمایشگاهها، برگزاری فروشهای فوقالعاده نیز در دستور کار قرار گرفته است که بر این اساس، در تهران حداقل 5 هزار واحد صنفی در فروشهای فوقالعاده شرکت میکنند.
مدرسخیابانی گفت: در این فروشهای فوقالعاده رستههای صنفی پوشاک، کیف و کفش، شیرینیجات، شکلات، مواد غذایی و پروتئینی حضور دارند، ضمن اینکه در صورت به ثمر رسیدن مذاکرات، لوازم خانگی نیز اضافه خواهد شد.
وی اظهارداشت: واحدهای صنفی که در فروشهای فوقالعاده حضور دارند، با تابلو متحدالشکل مشخص شدهاند؛ ضمن اینکه هماهنگیهای لازم به عمل آمده که حراج واقعی باشد و بین 10 تا 15 درصد تخفیف واقعی در آن لحاظ شده باشد.
مدرسخیابانی گفت: اگر فروشگاهی بخواهد به صرف اینکه فقط اطلاعیه فروش فوقالعاده را بر سر مغازه خود نصب کرده باشد و تخفیف حراج واقعی را لحاظ نکند، طبیعی است که با او برخورد میشود و از چرخه حراجها اخراج میشود.
وی ادامه داد: واحدهایی در فروشهای فوقالعاده صنفی حضور خواهند داشت که پرونده تخلف اقتصادی نداشته باشند و کارنامه آنها، در فروشهای فوق العاده قبلی، قابل قبول بوده باشد. همه واحدها با نظارت اتحادیه و مجمع امور صنفی، ذیربط شرکت میکنند. این پیش شرطها لحاظ شده تا افرادی که در سنوات گذشته حراج واقعی نداشتهاند، از گردونه حذف شوند.
مدرسخیابانی گفت: در کشور حدود 12 تا 15 هزار واحد صنفی وجود دارند که به تناسب، در فروشهای فوقالعاده استانی حضور مییابند. در تهران استاندار شخصا برای هماهنگی با نیروی انتظامی، اورژانس و آتشنشانی و شهرداری وارد عمل شده، جلسات ویژه گذاشته است تا خدمات عمومی در نمایشگاهها به شکل مناسبی ارایه شود.
وی اظهار داشت: کارگروه کنترل بازار نیز ابلاغ کرده است که همه استانداران برای در اختیار گذاشتن مکان مناسب برگزاری نمایشگاهها به اضافه انجام هماهنگی دستگاههای خدمات رسان از جمله اورژانس، پایگاههای آتشنشانی و نیروی انتظامی استانها اقدام کنند.
فروش ویژه کالا در 400 شعبه فروشگاههای زنجیرهای
مدرسخیابانی گفت: در کنار این، فروش فوقالعاده فروشگاههای زنجیرهای نیز در دستور کار قرار دارد که بر این اساس، 15 فروشگاه زنجیره ای بزرگ و حدود 400 شعبه آنها در این طرح مشارکت دارند. مهمترین آنها سپه، رفاه و شهروند است که از اول اسفندماه فروشهای فوقالعاده خود را آغاز خواهند کرد و تا نیمه فروردین ماه نیز به این موضوع ادامه میدهند.
وی اظهار داشت: دامنه تخفیفها در برخی کالاها 5 تا 15 درصد در فروشگاههای زنجیرهای است. البته تاکید شده که برندهای معروف در مواد غذایی، کالاهای مصرفی حتما در این فروشهای فوقالعاده حضور داشته باشند، تا اعتماد مردم جلب شود.
مدرس خیابانی، اقدام دیگر برای تنظیم بازار شب عید را راه اندازی غرف ویژه تنظیم بازار در سازمان میادین میوه و تره بار دانست و گفت: این غرف، غرف ویژه تک محصولی است که به عنوان مثال غرف ویژه میوه، شیرینی جات و کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.
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