سفر یک عکاس ایرانی به جهان مرموز حشرات/ تصاویر ماکرو از زنبورها

به گزارش خبرگزاری مهر، امید گلزار عکاس ایرانی بدون استفاده از تجهیزاتی ویژه و به تنها واسطه وارونه کردن لنز دوربین عکاسی اش از عنکبوتها، بیدها، پشه ها و زنبورها عکسهای ماکروی زیبایی به ثبت رسانده است.

وی برای عکاسی از این حشرات باید آنها را زنده به دام می انداخت و آنها را در یخچال می گذاشت تا به اندازه کافی برای ژست گرفتن بی حال و خواب آلوده شوند.

گلزار می گوید دوربینش او را به جهان ناشناخته و مرموز حشرات و عنکبوتها می برد و به او امکان می دهد پدیده هایی را ببیند که امکان دیدن آنها با چشم غیر مسلح وجود ندارد.

براساس گزارش دیلی میل، بعضی از عکاسان ماکرو برای ثبت تصاویر خود از موضوعات کوچک از لنزهای ماکرو استفاده می کنند، با این همه گلزار از یک لنز نرمال 28 میلیمتری برای ثبت این تصاویر استفاده کرده است، البته به صورت وارونه:

گلزار این تصاویر میکرو را به واسطه وارونه کردن لنز 28 میلیمتری دوربینش به ثبت رسانده است

وی برای اینکه بتواند در بدن حشرات حالت مورد نظرش را ایجاد کند، آنها را در یخچال می گذاشت تا پس از عکاسی آنها را دوباره رها کند

وی می گوید با ثبت این تصاویر به جهان مرموز حشرات سفر کرده است

گلزار حشرات بومی ایران از قبیل این عنکبوت را به دام انداخته و از آنها عکاسی کرده است

پرتره ماکرو از یک عنکبوت دیگر

تارهای نامرئی بدن زنبور در این تصویر به خوبی آشکار است

تصویر کلوزآپ از یک مگس خانگی

تارهای باریک و میکروسکوپی بدن این عنکبوت نیز در تصویر ماکرو به خوبی آشکار شده است

پرتره یک بید که با تکنیک عکاسی ماکرو گلزار به ثبت رسیده است