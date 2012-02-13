به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ابومسلم خراسان پس از سقوط به رقابتهای لیگ دسته یک تا به امروز نتوانسته است شرایط حضور مجدد در لیگ برتر را بدست آورد و همواره با مشکلات عدیده ای چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ فنی مواجه بوده است.



با این حال اما با توجه به حمایت های مالی و امکانات مسئولان استانی و در صدر آن استاندار خراسان رضوی، این تیم توانست فصل جاری را در شرایط نسبتا پایداری آغاز کند اما در ادامه مسابقات لیگ یک ابومسلم چندین بار سرمربی عوض کرد و پس از حنطه و غیاثیان سرانجام با اعلام نظر حشمت مهاجرانی، خداداد عزیزی با قراردادی در حدود 140 میلیون تومان سکان هدایت این تیم را در اختیار گرفت.



تیم ابومسلم در ابتدای حضور خداداد شرایط چندان مساعدی نداشت اما با گذشت زمان و فرا رسیدن تعطیلات نیم فصل، سرمربی ابومسلمی ها نیز توانست از این فرصت بهره کافی را ببرد و ضمن شناخت هرچه بهتر شاکله تیمش و برپایی اردو در کیش، بازیکنان مجرب و خوش سابقه ای نظیر اشپیتیم آرفی، هادی اصغری و مهدی هاشمی نسب را به جمع بازیکنانش اضافه کند.

شرایط قابل قبول ابومسلم



شاگردان خداداد نیم فصل دوم را با پیروزی مقابل فولاد یزد آغاز کردند و در ادامه توانستند تیم مستحکم و منسجم مس رفسنجان را متوقف کنند و پس از آن نیز دو پیروزی مقابل پیام شیراز و صنعت ساری و باخت به سایپا قائمشهر را در کارنامه داشته باشند.



هرچند ابومسلم با نتایج نسبتا خوبی که در نیم فصل دوم گرفته است تا به اینجای کار نتوانسته خود را به جمع سه تیم اول گروهش برساند اما قطعا با افزایش روحیه بازیکنان و کسب چند برد دیگر توانایی رسیدن به این جایگاه را دارد.



وعده خرید امتیاز لیگ برتری



در همین حال از باشگاه ابومسلم هم خبر می رسد که مسئولان این باشگاه همچون سالهای گذشته وعده خرید امتیاز یک تیم لیگ برتری را به کادر فنی و بازیکنان ابومسلم داده اند، وعده ای که نه تنها باعث افزایش روحیه بازیکنان این تیم خواهد شد بلکه انگیزه برخی از بازیکنان جوان را نیز کاهش می دهد و سبب دلسردی آنها می شود.

هنوز وعده های چند سال گذشته برخی مسئولان این استان مبنی بر خرید امتیاز لیگ برتری و حضور ابومسلم در لیگ برتر از ذهن هواداران فوتبال خراسان پاک نشده است، وعده هایی که علی رغم ایجاد هیاهوی فراوان هیچ گاه محقق نشد.

اینکه چرا و به چه دلیل مسئولان باشگاه ابومسلم و برخی از مسئولان استان خراسان رضوی وعده های انتخاباتی گونه و بی سرانجام به علاقمندان به فوتبال در این استان می دهند هنوز مشخص نیست.



به هر روی امیدواریم مسئولان ورزش خراسان زمان را برای احیای فوتبال خراسان مغتنم بشمارند و بیش از این فرصت را صرف بیان وعده های پوچ و بی نتیجه نکنند.