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۲۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

سپاه نیوز منتشر کرد؛

بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران به مناسبت درگذشت سردار سوداگر

بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران به مناسبت درگذشت سردار سوداگر

روابط عمومی سپاه پاسداران در پایگاه اطلاع رسانی خود بیانیه ای را به مناسبت درگذشت سردار احمد سوداگر منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه خود به مناسبت رحلت سردار احمد سوداگر، آورده است:

حافظه تاریخی انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس گواهی می دهد سردار سرتیپ پاسدار احمد سوداگر زندگی خویش را بویژه در دوران دفاع مقدس در مسیر دفاع از قرآن و عترت و پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلابی سپری کرد و در این مدت بارها تا هنگامه شهادت پیش رفت.

این اطلاعیه افزوده است: سردار سوداگر بیش از 12 بار در جبهه های نبرد علیه باطل و در مصاف با ارتش بعثی صدام مجروح شد و در رویارویی با منافقین و اشرار و ضدانقلاب نیز لحظه ای درنگ نکرد.

این اطلاعیه با تجلیل از خدمات ارزشمند و ماندگار وی در طول دوران تاسیس و راه اندازی پژوهشکده علوم معارف دفاع مقدس ادامه داده است:

تاریخ نگاری و ثبت دقیق و راستین حقایق و واقعیات دفاع مقدس و بستر سازی برای پیوند بین نسلهای جدید انقلاب با نسل دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت و پایداری در جنگ تحمیلی از دغدغه های جدی او به شمار می رفت و در طی سالهای پس از جنگ آثار فاخر و الهام بخشی را برای تداوم این راه مبارک و تاریخ ساز از خود به جای گذارد.

این اطلاعیه در پایان با اشاره به ضرورت توسعه نگاه سردار سوداگر به مقوله دفاع مقدس در مجامع علمی و دانشگاهی کشور و تسلیت ضایعه فقدان جانسوز آن سرباز صدیق ولایت و پاسدار شجاع سپاه اسلام به مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا همرزمان و یادگاران 8 سال دفاع مقدس و خانواده مکرم وی تاکید کرده است: سردار سوداگر نگاه علمی و روش خلاق و نوینی در تاریخ نگاری دفاع مقدس را بنیان نهاد تا لزوم رویکرد روزآمد و متناسب با مقتضیات زمان و مخاطب را برای ترویج و جاری ساختن فرهنگ، ارزشها و تجارب دفاع مقدس و آماده نگه داشتن نسلها برای ایستادگی و مقابله با دشمن را بیاموزد.
 

کد مطلب 1532297

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