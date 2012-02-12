به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا ظهر یکشنبه در نخستین جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان که با حضور رضایی، مدیرعامل کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در تالار شهید آوینی اداره کل ارشاد قم برگزار شد، اظهار داشت: جشنواره استانی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان در سال های 88 و 89 در قم برگزار شد.



وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های استان، در زمینه تولید محتوا، وجود ناشران فعال و چاپ آثار در حوزه کودک و نوجوان، پیشنهاد برگزاری این جشنواره در سطح ملی در قم، به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده و با این درخواست موافقت شد.



تأکید بر تقویت رابطه کودک با کتاب



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در ادامه با بیان این که هر چه قدر در امر تولید کتاب کودک و نوجوان سرمایه گذاری شود، جا دارد، تصریح کرد: کودکان و نوجوانان نسل پایه هستند و هر چه قدر، رابطه آنها با کتاب بیشتر شود، شاهد بارور شدن این نسل و به دنبال آن ارتقای فرهنگ عمومی و توسعه کشور خواهیم بود، پس لازم است تا فرهنگ کتابخوانی بین این قشر تقویت شود.



وی با اشاره به راه هایی ترغیب کودکان برای مطالعه، اظهار داشت: یکی از راه هایی که می توان کودکان را ترغیب به مطالعه کرد، توجه به نیازها و علایق کودکان در بخش عناصر ظاهری کتاب، مثل صفحه آرایی، استفاده از رنگ‌ها و تصویرگری مناسب، طراحی روی جلد و ... در کنار توجه به محتواست.



اسماعیلی طبا در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف برگزاری نخستین جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت: شناسایی برترین ها در حوزه کتاب کودک و نوجوان و ایجاد یک رقابت سالم بین دست اندرکاران این حوزه در سراسر کشور که ارتقای کیفیت آثار این بخش را در پی خواهد داشت، از اهداف برگزاری این جشنواره است.



تکمیل بانک اطلاعات ناشران و پدیدآورندگان کتاب کودک و نوجوان کشور



وی در ادامه از تکمیل بانک اطلاعات ناشران و پدیدآورندگان کتاب کودک و نوجوان کشور خبر داد و یادآور شد: در سال آینده با بهره گیری از این بانک، این جشنواره با فراگیری ملی بیشتر و گسترده تر برگزار خواهد شد.



اضافه شدن بخش ویژه ادبی شهید زین الدین به جشنواره کتاب سال کودک و نوجوان



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم اضافه کرد: همچنین در سال آینده بخش ویژه ادبی شهید زین الدین نیز به بخش‌های ویژه جشنواره انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان اضافه خواهد شد که بهترین اثار ادبی حوزه کودک و نوجوان با رویکرد شهید و شهادت مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.

