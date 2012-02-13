به گزارش خبرنگار مهر، نشست دو روزه اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون پزشکی ورزشی آسیا طی روزهای اول و دوم اسفندماه برگزار میشود و در جریان این نشست انتخابات ریاست این کنفدراسیون نیز انجام خواهد شد.
محمد رازی، نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران کاندیدای ریاست کنفدراسیون پزشکی ورزشی آسیاست. در نشست دو روزه هیئت رئیسه این کنفدراسیون و پس از انتخاب رئیس، مسئولان کمیتههای مختلف نیز معرفی میشوند.
بلافاصله پس از برگزاری نشست اعضای هیئت رئیسه، کنگره بینالمللی پزشکی ورزشی در جزیره کیش برگزار میشود. در این کنگره آخرین یافتههای پزشکی ورزشی در زمینه جراحی ارتوپدی به ویژه در بخش زانو مورد بررسی قرار میگیرد.
30 نفر از اساتید آسیایی و اروپایی جراحی ارتوپدی زانو از شرکت کنندگان در کنگره بینالمللی کیش هستند.
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