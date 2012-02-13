به گزارش خبرنگار مهر، نشست دو روزه اعضای هیئت رئیسه کنفدراسیون پزشکی ورزشی آسیا طی روزهای اول و دوم اسفندماه برگزار می‌شود و در جریان این نشست انتخابات ریاست این کنفدراسیون نیز انجام خواهد شد.

محمد رازی، نایب رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران کاندیدای ریاست کنفدراسیون پزشکی ورزشی آسیاست. در نشست دو روزه هیئت رئیسه این کنفدراسیون و پس از انتخاب رئیس، مسئولان کمیته‎های مختلف نیز معرفی می‎شوند.

بلافاصله پس از برگزاری نشست اعضای هیئت رئیسه، کنگره بین‎المللی پزشکی ورزشی در جزیره کیش برگزار می‎شود. در این کنگره آخرین یافته‎های پزشکی ورزشی در زمینه جراحی ارتوپدی به ویژه در بخش زانو مورد بررسی قرار می‎گیرد.

30 نفر از اساتید آسیایی و اروپایی جراحی ارتوپدی زانو از شرکت کنندگان در کنگره بین‌المللی کیش هستند.