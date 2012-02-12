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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۰:۱۰

معاون وزیربهداشت به مهرخبرداد؛

افزایش 25 درصدی ظرفیت پذیرش در کارشناسی ارشد پزشکی

افزایش 25 درصدی ظرفیت پذیرش در کارشناسی ارشد پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به میزان ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال 91، گفت: در این دوره از پذیرش با افزایش 25درصدی ظرفیت مواجه خواهیم بود.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت های پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد و سایر دوره های تحصیلات تکمیلی نسبت به سال گذشته و بنا به ظرفیت آن رشته، افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در سال آینده نسبت به بالاترین میزان ظرفیت، 25 درصد افزایش می یابد.

محققی یادآور شد: در برخی از رشته ها بیشتر و در برخی از رشته ها کمتر افزایش ظرفیت خواهیم داشت.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: افزایش ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد، به محدودیت های رشته، نبودن شغل در آینده رشته، تعامل با دانشگاهها و کیفیت های آموزشی رشته ها بستگی دارد.

کد مطلب 1532327

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