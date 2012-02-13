مجید اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر قضیه احداث کمربندی توسط اداره بنادر و دریانوردی از طریق باغ گیاهشناسی نوشهر حل شده است اما این بار رئیس بخش گیاهشناسی این باغ در اقدامی عجیب تعدادی از درختان ارزشمند این باغ را قطع کرده است.

به گفته وی، این درختان که بالغ بر 20 اصله از گونه های با ارزشی مانند کریپتومریا، گل توری و سایر گونه ها هستند در روند تحقیقاتی این باغ نقش بسزایی دارند.

اسحاقی اظهار داشت: در میان این درختان یک اصله کریپتو مریا وجود داشته که حاصل پیوند سه واریته بر روی یک پایه است و ازنظر تحقیقاتی گونه بسیارارزشمندی بوده است.

وی گفت: این گونه ها نه تنها خود گونه های با ارزشی هستند بلکه به دلیل نقشی که در بررسی روند تکامل این باغ گیاه شناسی به عنوان شاهد در طول سالیان متمادی دارند ازاهمیت بالایی برخوردار بوده و هیچ گونه توجیه علمی برای قطع آنها وجود ندارد.

اسحاقی تصریح کرد: البته در این بین زمزمه هایی مبنی بر واگذاری قسمت انتهایی باغ گیاهشناسی به شهرداری نوشهر برای فعالیتهای گردشگری وجود دارد و مسئولان موسسه تحقیقات تهران نیزبا این امر موافقت کرده اند.

به گفته وی، از آنجایی که مسئولان موسسه تحقیقات نوشهر هنوزبا این طرح موافقت نکرده اند فعلاً واگذاری آن به شهرداری مسکوت مانده است.

اما پیش از این امینی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران گفته است: این باغ علاوه براینکه یکی از ذخایر ژنتیک کشور و دنیا به شمار می‌آید در حال حاضر به‌دلیل مجموعه منحصر به‌فرد گونه‌های گیاهی موجود در آن، به یک اکوسیستم کوچک تبدیل شده و مأمن و زیستگاه پرندگان بسیار متنوع است. اما آنچه اهمیت این باغ را دوچندان می‌کند وجود درختانی است که به‌طور مستمر پایش می‌شوند و اطلاعات رویش، فیزیولوژی و ژنتیک آنها طی یک فرایند علمی طولانی‌مدت و در طول دهه‌های مختلف ثبت و ضبط می‌شود تا براساس آن عکس‌العمل این درختان نسبت به محیط و تغییرات اقلیم زیر نظر متخصصان ارزیابی و بررسی شود. در واقع اثر تغییر اقلیم شمال کشور روی این درختان در حال مطالعه است.

به گفته وی، درختان و گونه‌های این باغ جنبه آزمایشگاهی دارند و با جنگل‌های بیرون باغ مورد مقایسه قرار می‌گیرند. همچنین از بذر این درختان برای تکثیر و توزیع نهال‌های گونه‌های نادر و در حال انقراض در مناطق جنگلی و پارک‌های شهری استفاده می‌شود. براساس آنچه گفته شد ما با هر گونه دخل و تصرفی در باغ مخالفیم اما کسانی که احداث مسیر را پیگیری می‌کنند حاضر نیستند از گزینه‌های دیگر استفاده کنند، درحالی که می‌توانند با خرید بخشی از اراضی کشاورزی و شماری از منازل مسکونی خیابان موجود را تعریض و راه دسترسی بندر به کمربندی نوشهر را ایجاد کنند.