سیده شبنم فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دورههای آموزش رانندگان تاکسی در قم طی سه مرحله برگزار میشود که مرحله اول آن ویژه کسانی است که تمایل دارند پروانه تاکسیرانی دریافت کنند.
وی ادامه داد: مرحله دوم این دورهها نیز ویژه رانندگان مشغول در ناوگان تاکسیرانی میشود و در مرحله سوم نیز تربیت تاکسیرانان حرفهای را در برنامه خود داریم.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم اضافه کرد: در زمینه آموزش تاکسیرانان حرفهای در نظر داریم تا در تمامی شاخهها مثل VIP، گردشگری، فرودگاه، راه آهن و ... به آموزش رانندگان تاکسی بپردازیم.
وی با اعلام اینکه این کلاسها در قالب دو کارگاه دو روزه برگزار میشود اظهار داشت: شرکت کنندگان پس از گذراندن این دورهها در صورت قبولی در آزمون گواهی نامه دریافت و مشغول به کار میشوند.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم افزود: این دوره ها در چهار سر فصل آموزشی برگزار می شود.
وی آشنایی با قوانین و مقررات سازمان، محیط کار، راهنمایی و رانندگی و فرهنگ تاکسیرانی را از جمله این سرفصلهای آموزشی عنوان کرد.
فاطمی ارتقای آشنایی قشر راننده با اصول و مبانی اولیه کار را از اهداف برگزاری این دورهها ذکر کرد.
وی اظهار داشت: با برگزاری این دورههای آموزشی انتظار تحولی چشمگیر در صنعت حمل و نقل شهری و بین شهری را داریم.
معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم، برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه رانندگان اتوبوس شهری و بین شهری را از دیگر برنامههای آتی جهاد دانشگاهی قم اعلام کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم از برگزاری دوره های آموزشی ویژه رانندگان تاکسی در قم خبر داد.
سیده شبنم فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دورههای آموزش رانندگان تاکسی در قم طی سه مرحله برگزار میشود که مرحله اول آن ویژه کسانی است که تمایل دارند پروانه تاکسیرانی دریافت کنند.
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