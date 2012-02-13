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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

فاطمی به مهر خبر داد:

برگزاری دوره‌های آموزش رانندگان تاکسی در قم

برگزاری دوره‌های آموزش رانندگان تاکسی در قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم از برگزاری دوره های آموزشی ویژه رانندگان تاکسی در قم خبر داد.

سیده شبنم فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دوره‌های آموزش رانندگان تاکسی در قم طی سه مرحله برگزار می‌شود که مرحله اول آن ویژه کسانی است که تمایل دارند پروانه تاکسیرانی دریافت کنند.

وی ادامه داد: مرحله دوم این دوره‌ها نیز ویژه رانندگان مشغول در ناوگان تاکسیرانی می‌شود و در مرحله سوم نیز تربیت تاکسیرانان حرفه‌ای را در برنامه خود داریم.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم اضافه کرد: در زمینه آموزش تاکسیرانان حرفه‌ای در نظر داریم تا در تمامی شاخه‌ها مثل VIP، گردشگری، فرودگاه، راه آهن و ... به آموزش رانندگان تاکسی بپردازیم.

وی با اعلام اینکه این کلاس‌ها در قالب دو کارگاه دو روزه برگزار می‌شود اظهار داشت: شرکت کنندگان پس از گذراندن این دوره‌ها در صورت قبولی در آزمون گواهی نامه دریافت و مشغول به کار می‌شوند.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم افزود: این دوره ها در چهار سر فصل آموزشی برگزار می شود.

وی آشنایی با قوانین و مقررات سازمان، محیط کار، راهنمایی و رانندگی و فرهنگ تاکسیرانی را از جمله این سرفصل‌های آموزشی عنوان کرد.

فاطمی ارتقای آشنایی قشر راننده با اصول و مبانی اولیه کار را از اهداف برگزاری این دوره‌ها ذکر کرد.

وی اظهار داشت: با برگزاری این دوره‌های آموزشی انتظار تحولی چشمگیر در صنعت حمل و نقل شهری و بین شهری را داریم.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی قم، برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه رانندگان اتوبوس شهری و بین شهری را از دیگر برنامه‌های آتی جهاد دانشگاهی قم اعلام کرد.
 

کد مطلب 1532348

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