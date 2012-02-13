علی کفاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل خود برای ثبت نام فدراسیون فوتبال وهمچنین احتمال کناره گیری از انتخابات ضمن بیان مطلب فوق گفت: ارزیابی نهایی از آینده انتخابات را به روز چهارشنبه و یا پنجشنبه موکول می کنم چون فرصت پایانی ثبت نام برای کاندیداها تا پایان روزسه شنبه است.

وی در خصوص دلایل اش برای کاندیدا شدن ریاست فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: با توجه به اینکه یکسری کارها و برنامه ها را طی 4 سال گذشته در فدراسیون فوتبال انجام داده ایم که باید به نتیجه برسد در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کردم و این موضوع اصلی ترین دلیل من برای کاندیدا شدن است.

کفاشیان در پاسخ به این پرسش که جلسه صبح یکشنبه با وزیر ورزش ربطی به کاندیدا شدن برای فدراسیون فوتبال ندارد، تاکید کرد: من در این جلسه آخرین گزارش مربوط به برنامه های فدراسیون فوتبال را که خود ایشان از من خواسته بودند به وی ارائه دادم و از وزیر ورزش و جوانان برای شرکت در انتخابات فدراسیون اجازه گرفتم.

وی در پاسخ به این پرسش که امکان دارد که وزارت ورزش و جوانان یک گزینه انتصابی را برای شرکت در انتخابات تعیین کند و این موضوع باعث کناره گیری شما و سایر کاندیداها شود، خاطرنشان کرد: من چنین پیش بینی را ندارم چون چیز خاصی را در این خصوص مشاهده نکرده ام.

کفاشیان در پاسخ به این پرسش که آیا امکان کناره گیری شما از انتخابات وجود دارد، تاکید کرد: من تحت هیچ شرایطی ازانتخابات کناره گیری نمی کنم حتی اگر وزارت ورزش گزینه ای را معرفی کند.

وی با اعلام اینکه نواب رئیس خود را در نظر گرفته است و تا چهارشنبه معرفی می کنم، اظهار داشت: فعلا آنها را معرفی نمی کنم اما تغییراتی را در این خصوص شاهد خواهید بود.

کفاشیان در پاسخ به این پرسش که قرار بود در صورت کاندیدا شدن شما تاج از انتخابات کناره گیری کند، گفت: این موضوع صحیح نیست چون از همان ابتدا نیز قرار بود تاج برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال کاندیدا شود.

وی در خصوص شرکت خود در اجلاس فیفا گفت: این نشست در خصوص فوتسال است و در این جلسه در خصوص اقداماتی که برای بازیهای جام جهانی انجام شده صحبت خواهد شد و مسائل مختلف مربوط به این موضوع توسط اعضا مورد بررسی قرار می گیرد.

رئیس فدراسیون فوتبال دراین خصوص تاکید کرد: در این نشست همچنین قراراست انجام یکسری تغییرات در قوانین فوتسال مورد بررسی قرار گیرد. در مجموع باید بگویم اجلاس کمیته فوتسال هر 6 ماه یکبار برگزار می شود و این نشست نیز جزو این جلسات است.