امین فقیری از نویسندگان پیشکسوت کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر از نگارش مجموعهای داستانک خبر داد و گفت: این مجموعه شامل 100 داستانک است که تاکنون 40 تای آن را نوشتهام و به دنبال سوژهیابی و نگارش مابقی داستانها هستم.
وی ادامه داد: برای سوژه این داستانها هم به خاطرات و تراوشات ذهنی خودم رجوع میکنم هم اینکه در جامعه و بین مردم به دنبال سوژه میگردم البته موضوع داستانها آزاد است و خود را مقید به حوزههای مختلف نکردهام.
خالق مجموعه داستان «دهکده پرملال» با اشاره به اینکه این روزها حوصله نوشتن داستان بلند ندارد، بیان کرد: همانطور که قبلا اعلام کرده بودم نگارش اثری درباره آریوبرزن را در دست داشتم که فعلا آن را کنار گذاشتهام. آریوبرزن یکی از سرداران بزرگ تاریخ ایران است که در برابر یورش اسکندر مقدونی به ایران زمین، دلیرانه از سرزمین خود دفاع کرد و در این راه جان باخت و حماسه «در بند پارس» یا «دروازه پارس» را از خود در تاریخ به یادگار گذاشته است.
فقیری افزود: همچنین 4 کتاب برای گروه سنی نوجوان در دست انتشار دارم که 2 کتاب «قصص الانبیاء» و نسخه منثور منظومه خسرو و شیرین را انتشارات کتاب پارسه منتشر خواهد کرد و همچنین کتابهای «زندگینامه استاد عیسی شیرازی» طراح تاج محل و «مونوگرافی فارس» را قرارست انتشارات مدرسه به چاپ رساند.
به گفته وی کتاب «مونوگرافی فارس» جغرافیای طبیعی و تاریخی، مفاخر، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ... را در برمیگیرد.
این پژوهشگر در پایان از غیرقابل چاپ اعلام شدن یکی از رمانهایش ابراز تاسف کرده و گفت:4 سال وقت نگارش رمان 500 صفحهای «سگهای تاریکی» کردم که پس از 2 سال انتظار برای دریافت مجوز، وزارت ارشاد اعلام کرده که کتاب غیرقابل چاپ است. این مساله خیلی مرا ناراحت کرد و روحیهام را تحت تاثیر قرار داد. اتفاق دردآوری برایم بود؛ چرا که سالهای زیادی از عمرم را صرف این اثر کرده بودم.
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