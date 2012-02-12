222 میلیون دلارصادرات از گمرکات مازندران انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور عصر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مازندران در استانداری افزود: تعهد صادرات استان در سالجاری بالغ بر220 میلیون دلار بوده که بیشتر از تعهد صادراتی امسال بوده است.

وی اظهار داشت: مازندران قابلیت ارتباط با کشورهای سی آی اس و دریای خزر را داشته و می تواند در حوزه صادرات جهش هایی داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه مازندران در مسیر جهش صادراتی قرار دارد، تصریح کرد: باید زمینه تدریس درس صادرات در مدارس مازندران فراهم شود.

وی با بیان اینکه فرهنگ صادرات در جامعه باید ترویج شود، یادآور شد: تحقق این مهم از مجرای آموزش مقدماتی بسیار حائز اهمیت است.

هاشم پور در این جلسه ازاقدام استاندار مازندران برای طرح مسابقه ای بین دانش آموزان با موضوع صادرات قدردانی کرد و گفت: در روز جاری از 30 دانش آموز برتر شهرهای مازندران که پاسخ صادراتی استاندار مازندران را داده تجلیل شد.

مصطفی عابدی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه درس اقتصاد به عنوان مقدمه درس صادرات گنجانده شده است، گفت: امید است با مشارکت دستگاههای استان، در جهش توسعه صادراتی با مشارکت دانش آموزان موفق باشیم.

به گزارش مهر، در این مراسم از دانش آموزان برتری که سئوال استاندار مازندران را در روز جهانی صادرات داده بودند با اهدا هدایایی تجلیل شد.

