دانشگاه مدرن خردورزی را به حاشیه برده است/ادیان منابع خردورزی

دکتر کلایتون کراکت استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا در خصوص رسالت اصلی دانشگاه و اینکه خردورزی از طریق این نهاد به دانشجویان منتقل شده یا نه به خبرنگار مهر گفت: باید توجه داشت که خردورزی در کانون توجه دانشگاه های مدرن کنونی قرار ندارد.

وی تصریح کرد: کلمه فلسفه ریشه در کلمه‌ای یونانی دارد که به معنای دوست داشتن خرد است. آکادمی‌های یونان در دوران باستان به مانند سایر سنتهای فکری و معنوی موجود در نقاط مختلف دنیا به خردورزی تأکید داشتند. علت این تأکید این بود که خردورزی راه و شیوه‌ای برای رسیدن خیر انسانی و شکوفایی انسانی است.

کراکت یادآور شد: در دوره مدرن "خرد" اساس پارادایم مدرنیته قرار گرفت. بر این اساس دانشگاههای مدرن رشته‌هایی را برای اکتشاف، تحقیق و انتقال دانش به دانشجویان ایجاد کردند.

وی تصریح کرد: در طول قرن بیستم دانش و معرفت به راه اطلاعات افتاد. بر این اساس دغدغه کاری و مطالعاتی بیشتر متفکران و اندیشمندان متوجه فرایندهای اطلاعاتی شد.

رئیس مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی افزود: با این چرخش، موضوع خردورزی به حاشیه رفت و از اهمیت آن در دانشگاههای مدرن کاسته شد. بیشتر مردم در دوران کنونی نمی‌دانند که چگونه باید خرد را دنبال و جستجو کنند. حتی اگر آنها بتوانند چنین کاری را انجام دهند بر اساس دانشگاههای کنونی نمی توانند به آن دست یابند.

استاد مطالعات دینی دانشگاه آرکانزاس مرکزی آمریکا افزود: علت این است که دانشگاههای مدرن کنونی بر اساس ضرورتهای صنفی و تجاری هدایت می شوند.

وی یادآور شد: کریس هگز روزنامه نگار و نویسنده معاصر در کتاب خود با عنوان "امپراتوری فریب" می نویسد که نهادهای آموزشی ما درسراسر جهان تنها مشغول انجام این کار پیش پا افتاده هستند که به دانش آموزان بیاموزند که سؤال کنند و فکر کنند.

وی تأکید کرد: به جای این، تأکید و توجه باید بر این باشد که اشکال کنونی معرفت و اطلاعات را به موضوعات و پرسشهای همیشگی خرد پیوند زند.

کراکت در ادامه یادآور شد: هیوستون اسمیت از استادان برجسته دین نیز مدعی است که کارکرد ادیان بزرگ جهان تنها این نیست که راهی به حقیقت را نشان دهند بلکه آنها به عنوان منابع و ذخائر خردورزی مطرح هستند.

مؤلف "الهیات سیاسی رادیکال: دین و سیاست بعد از لیبرالیسم" در پایان تأکید کرد: به همین دلیل است که اسمیت ادیان را سنتهای عقلانی نام گذاری می‌کند و می‌داند. بر این اساس ما نیاز به خردورزی داریم.