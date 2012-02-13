  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۳۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مرحله پلی‎آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا و برگزاری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و چهارم بهمن‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیستم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و سیزدهم فوریه سال 2012 میلادی.

- هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های رئال سوسیه‌داد و سویا به پایان می‌رسد.

- هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دو مسابقه زیر به پایان می‌رسد:
* سیه نا - رم
* ناپولی - کیه‌وو

- سومین دیدار مرحله پلی‎آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا امروز بین تیم‌های پتروشیمی بندرامام و شانویل لبنان برگزار می‎شود.

کد مطلب 1532388

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها