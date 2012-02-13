تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیست و چهارم بهمن‌ماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیستم ربیع الاول سال 1433 هجری قمری و سیزدهم فوریه سال 2012 میلادی.

- هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های رئال سوسیه‌داد و سویا به پایان می‌رسد.

- هفته بیست و سوم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دو مسابقه زیر به پایان می‌رسد:

* سیه نا - رم

* ناپولی - کیه‌وو

- سومین دیدار مرحله پلی‎آف مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا امروز بین تیم‌های پتروشیمی بندرامام و شانویل لبنان برگزار می‎شود.